Les législateurs d'un petit État indien dirigé par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi ont approuvé mercredi une loi historique visant à unifier les lois personnelles entre les religions, une mesure à laquelle s'opposent de nombreux musulmans minoritaires.

L'approbation de l'État himalayen de l'Uttarakhand en fait le premier État du pays après l'indépendance de la Grande-Bretagne à mettre en œuvre un code civil uniforme, une promesse controversée du BJP datant de plusieurs décennies, quelques mois avant les élections nationales.

Cette mesure, qui interdit la polygamie et d'autres pratiques musulmanes, devrait ouvrir la voie à d'autres États gouvernés par le BJP, malgré l'opposition furieuse de certains dirigeants de la minorité musulmane de l'Inde, forte de 200 millions de personnes.

"Le code civil uniforme donnera le droit à l'égalité à tout le monde sans aucune discrimination... Nous devons entrer dans l'histoire en l'approuvant", a déclaré Pushkar Singh Dhami, ministre en chef de l'État d'Uttarakhand, quelques minutes avant que les législateurs du BJP et d'autres ne votent en faveur du projet de loi.

Un collaborateur politique de M. Dhami a confirmé que le projet de loi avait été adopté par un vote vocal à l'assemblée de l'État.

L'adoption du code a été rapide car le BJP dispose de la majorité à l'assemblée législative de l'État d'Uttarakhand.

Ancré dans le cadre de la Constitution indienne, le code met fin à l'interprétation religieuse des lois régissant le mariage, le divorce, la pension alimentaire, l'héritage, l'adoption et la succession.

Actuellement, les hindous, les musulmans, les chrétiens et d'autres groupes minoritaires de l'Inde suivent leurs propres lois et coutumes, ou un code laïque facultatif pour le mariage, le divorce, l'adoption et l'héritage.

Un code civil national est l'une des trois principales promesses du BJP et la seule qui n'ait pas encore été tenue.

Les deux autres étaient la suppression de l'autonomie de la seule région à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire en 2019 et la construction d'un temple contesté dédié à la divinité hindoue Ram, en remplacement d'une mosquée vieille de plusieurs siècles rasée par des radicaux hindous en 1992.