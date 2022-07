Un pétrolier iranien va récupérer la cargaison de pétrole confisquée par les États-Unis cette semaine

Cette affaire a tendu les relations entre Athènes et Téhéran dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis.

Le retrait du pétrole du Lana, anciennement Pegas, a incité les forces iraniennes à saisir deux pétroliers grecs dans le golfe du Moyen-Orient, qui n'ont pas encore été libérés.

"L'arrêt de la Cour suprême (grecque)... est en faveur de l'Iran", a déclaré un fonctionnaire du gouvernement grec, demandant à ne pas être nommé en raison de la sensibilité de la question. Le fonctionnaire a déclaré que l'arrêt, qui n'a pas été rendu public, avait été porté à la connaissance du gouvernement mardi.

Un autre fonctionnaire a confirmé la décision. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le gouvernement ne commenterait pas les décisions de justice.

Pendant plus de deux mois, le Lana, battant pavillon iranien, est resté immobilisé au large de l'île grecque d'Evia, près de la ville de Karystos.

Les autorités grecques ont approuvé sa libération au début du mois, après qu'un panel judiciaire ait statué en faveur d'une société iranienne, annulant une précédente décision de justice, et le navire qui avait des problèmes de moteur a été remorqué au Pirée.

Les médias grecs ont rapporté que les États-Unis ont contesté cette décision en portant l'affaire devant la Cour suprême de Grèce.

Les représentants du gouvernement américain n'ont pas fait de commentaire immédiat.

Une partie de la cargaison de pétrole iranien du navire avait été transférée sur un autre navire, Ice Energy, qui a été loué par les États-Unis et est également amarré au large du port du Pirée.

"Le Lana devrait recevoir du carburant plus tard dans la journée et tester son moteur afin de pouvoir commencer le transfert de pétrole à la fin de la semaine et prendre le large", a déclaré le premier responsable à Reuters.