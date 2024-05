LE CAIRE (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen ont touché samedi en mer Rouge un navire pétrolier battant pavillon panaméen à l'aide d'un missile mais l'équipage a réussi à relancer les moteurs et à rétablir sa trajectoire, a déclaré le Commandement central de l'armée américaine (Centcom).

Aucune victime n'a été signalée par le Centcom dans un message publié sur le réseau social X.

Les Houthis ont tiré un missile antinavire sur le M/T Wind, un navire de propriété grecque, vers 01h00 locale, a précisé le commandement américain.

Un vaisseau de la coalition menée par les Etats-Unis pour protéger le trafic maritime dans la région a riposté. Le navire a pu reprendre sa route sans assistance, a ajouté le Centcom.

Selon la société de sécurité britannique Ambrey, le navire a été attaqué à environ 10 milles nautiques au sud-ouest de Mokha, au Yémen.

La milice houthie, alignée sur l'Iran et qui contrôle les régions les plus peuplées du Yémen, organise depuis des mois des attaques contre des navires au large du pays, en solidarité avec les Palestiniens qui luttent contre Israël dans la bande de Gaza.

Ces attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden perturbent le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à opter pour des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe.

(Reportage de Muhammad Al Gebaly, Enas Alashray et Jaidaa Taha ; rédigé par Edwina Gibbs et Mark Potter, version française Benjamin Mallet et Jean-Stéphane Brosse)