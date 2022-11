Un pétrolier sanctionné par les États-Unis et bloqué en Indonésie transporte du carburant vénézuélien

La semaine dernière, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor a imposé des sanctions au pétrolier échoué, le Young Yong, pour son rôle dans un réseau international de contrebande de pétrole qui, selon Washington, soutient le Hezbollah et la Force Quds de l'Iran.

Le mois dernier, le Young Yong, battant pavillon djiboutien, a reçu des cargaisons par le biais d'opérations de navire à navire du pétrolier Silvia I, figurant sur la liste noire des États-Unis, et de l'Eagle Brenda avant de s'échouer au large des îles Riau en Indonésie, selon les recherches de l'organisation non gouvernementale United Against Nuclear Iran (UANI).

Les deux pétroliers étaient partis entre fin juillet et début août avec du fioul fourni par la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, selon des documents internes de la compagnie vus par Reuters et TankerTrackers.com, qui ont confirmé l'identité des navires.

Le Silvia I, battant pavillon iranien et appartenant à la société d'État National Iranian Tanker Company (NITC), transportait environ 1 million de barils de fioul affrétés par la société iranienne Naftiran Intertrade Company en paiement du brut iranien importé par PDVSA cette année.

L'Eagle Brenda, battant pavillon panaméen, identifié sur les listes d'expédition de PDVSA comme "Eagle I", a également transporté environ 1 million de barils de fuel vénézuélien, selon les documents. En examinant des photos satellites, TankerTrackers.com a repéré le navire recevant le carburant dans les eaux vénézuéliennes entre mars et avril.

Les sanctions imposées au Young Yong et à son propriétaire, Technology Bright International, basé à Hong Kong, ont entraîné la perte de son pavillon de l'Autorité maritime de Djibouti la semaine dernière et l'annulation d'une classification de l'American Bureau of Shipping qui certifiait qu'il était en état de naviguer, selon les communications fournies par UANI.

L'ambassade des États-Unis à Singapour a déclaré mercredi que les États-Unis avaient autorisé certaines transactions dans le cadre des efforts visant à libérer le superpétrolier, qui s'est échoué le mois dernier dans le détroit de Singapour, près d'une importante conduite de gaz.

Le Young Yong a été placé sur la liste noire de Washington en même temps que les pétroliers Adisa, B Luminosa, Bluefins, Boceanica, Bueno, Julia A, Lara I, Nolan, Rain Drop et Zephyr, dont la plupart ont récemment séjourné au Venezuela, selon des documents et des données de navigation.

"Les individus qui dirigent ce réseau illicite utilisent un réseau de sociétés fictives et des tactiques frauduleuses, notamment la falsification de documents", a déclaré le sous-secrétaire américain au terrorisme et aux renseignements financiers, Brian Nelson, dans un communiqué la semaine dernière.

Le département du Trésor n'a pas répondu immédiatement à une demande de détails.

PDVSA, le ministère vénézuélien du pétrole, le ministère iranien du pétrole, NITC et la société indienne Sygnius Ship Management, qui selon les bases de données de navigation a acheté l'Eagle Brenda l'année dernière, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Technology Bright International n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Le transport de cargaisons d'origine vénézuélienne n'est pas nouveau pour le Young Yong. Le pétrolier s'est trouvé dans les eaux vénézuéliennes au moins deux fois depuis l'année dernière, où il a chargé du brut et du carburant vénézuéliens destinés à l'exportation, selon les horaires de PDVSA et TankerTrackers.com.