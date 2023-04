Un pétrolier immatriculé à Singapour a été arraisonné par des "personnes non identifiées" à environ 300 milles nautiques (555 km) de la Côte d'Ivoire dans le golfe de Guinée lundi, ont déclaré les autorités de la ville-État dans la nuit de mardi à mercredi.

L'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) a indiqué que le pétrolier Success 9 avait à son bord 20 membres d'équipage de diverses nationalités, dont un Singapourien.

La MPA a indiqué qu'elle travaillait en étroite collaboration avec le propriétaire du navire, le Centre régional de coordination des secours maritimes de Monrovia et le Centre de fusion de l'information du Centre de commandement et de contrôle de Changi pour suivre la situation et apporter l'assistance nécessaire.

Aucun autre détail n'a été donné, y compris la nationalité des autres membres de l'équipage.

Une source sécuritaire ivoirienne impliquée dans l'affaire a déclaré qu'un patrouilleur avait été envoyé pour secourir le pétrolier, mais qu'il n'avait pas pu le localiser parce que sa balise avait été désactivée.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un acte de piraterie car le modus operandi est le même", a déclaré à Reuters cette source, qui n'a pas souhaité être nommée.

"Nous avons demandé une aide extérieure à l'Espagne et à l'Europe", a ajouté la source.

Le golfe de Guinée est devenu un haut lieu mondial de la piraterie ces dernières années, bien que les cas y aient diminué depuis 2021, les autorités nationales ayant intensifié leurs efforts de sécurité aidées par des navires de guerre étrangers, selon le Conseil de sécurité de l'ONU.

Le mois dernier, des pirates ont détourné un navire appartenant à des Danois au large de la République du Congo et ont kidnappé une partie de l'équipage avant d'abandonner le navire.