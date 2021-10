Depuis quelques semaines, nous entendons de plus en plus parler de stagflation. Autrement dit une situation économique souffrant simultanément d’une forte hausse des prix (inflation) et d’une croissance économique (PIB) faible ou nulle. Cette association tant redoutée inquiète grandement les marchés. Ce qui est plutôt compréhensible puisqu’il s’agit sûrement de l’une des pires situations économiques possibles.

Pour mieux comprendre ce risque, revenons rapidement sur les mécanismes économiques de base :

Comme tout actif, l’argent ou le “cash” ne déroge à aucune règle. L’argent à d’abord une valeur, qu'elle soit nominale, c’est-à-dire inscrite sur la face d’une pièce ou d’un billet (1€ = 1€) ou une valeur d’échange, appelée valeur réelle (1€ = 1,2$ = 1 baguette de pain). Mais plus surprenant, l’argent à également un coût et une rémunération.

Je m'explique. Si nous possédons 100€, nous pouvons prêter cette somme suivant un certain taux d’intérêt. Ce taux d'intérêt fonctionne de la façon suivante. Le taux sans risque (taux de la BCE soit 0% actuellement) auquel nous ajoutons une prime de risque (Rf + Prime de risque). La prime de risque sert théoriquement à rémunérer le risque pris. Car le taux sans risque, qui comme son nom l’indique, est considéré comme tel car nous prêtons de l’argent et sommes certain de le récupérer. Or lorsque nous prêtons de l'argent, non pas à un état mais un particulier ou une entreprise, nous n’avons aucune garantie de nous faire rembourser. Autrement dit, il existe un risque d’où la prime de risque. Ainsi, moins les chances de nous faire rembourser sont importantes, plus la prime de risque sera élevée. En d’autres termes, plus le remboursement est incertain, plus les taux d'intérêt seront élevés (Rf + Prime de risque). Encore faut-il que quelqu’un accepte de nous prêter son argent…

Néanmoins, si nous pouvons prêter notre argent et donc le rémunérer, il existe également un coût. Ce coût n’est autre que l’inflation. Si nous avons 100€ et que le taux d’inflation est de 2%, l’année suivante nous aurons toujours, en valeur nominale, 100€. Cependant nous n’aurons plus que 98€ en valeur réelle ou pouvoir d’achat pour simplifier.

Le but est donc d’avoir un taux d'intérêt toujours plus élevé que le taux d’inflation, afin que l’argent ne perde pas en valeur réelle. Aujourd'hui aux USA, le taux d’inflation est à 5,4% quand le taux d'intérêt des bons du Trésor Américain 10 ans est de 1,5%. C’est en partie ce qui explique la crainte d’une hausse des taux, car dans une situation économique “normale”, les taux d'intérêt réels sont positifs. En d’autres termes, le taux d'intérêt sans risque (US10Y) mois l’inflation doit être supérieur à 0.

Donc pour résumer :

Taux d’intérêt = Rémunération de l’argent

Inflation = Coût de l’argent

Valeur réelle = Taux d’intérêt - Inflation

Valeur nominale = Valeur nominale

Rémunération - Coût = Taux d'intérêt - Inflation = 1% - 2% = -1%

Rémunération - Coût = Taux d'intérêt - Inflation = 2% - 1% = +1%

Maintenant, voyons voir le rôle de la croissance du PIB dans tout ça. Comme vous le savez probablement, le Produit Intérieur Brut représente la croissance des richesses d’un pays. C’est en quelque sorte le revenu. Concernant notre stagflation, nous comprenons l’impact de l’inflation, mais nous avons également vu que la rémunération était fonction des taux d'intérêts et non de la croissance du PIB. Le problème de stagflation devrait donc être une forte inflation et de faible taux, ce qui rémunère mal l’argent. Cependant quand nous parlons de stagflation nous parlons de croissance économique et non de croissance financière. Le principe est relativement proche des graphiques vus ci-dessus, nous n’avons qu'à remplacer les taux d'intérêts par le PIB.

[1ère année] Croissance PIB plus importante que croissance de l’inflation :

Croissance du PIB = +2%

Inflation = +1%

Revenu - Coût = 2% - 1% = +1%

[2ème année] Hypothèse 1, Croissance PIB plus importante que croissance de l’inflation :

Croissance du PIB = +2%

Inflation = +1%

Revenu - Coût = 4% - 2% = +2%

[2ème année] Hypothèse 2, Croissance PIB inférieur à la croissance de l’inflation :

Croissance du PIB = +1%

Inflation = +2%

Revenu - Coût = 1% - 2% = -1%

Ainsi, si la croissance économique est inférieure à l’inflation, il n’y aucune création en terme de valeur réelle, voire pire il y’a une perte de valeur. Le parallèle est à prendre avec des pincettes, mais nous pouvons simplifier ceci par “le pays perd du pouvoir d’achat”. Ceci entraîne une dévaluation de sa monnaie. Ce qui signifie, moins d’importations, hausse des coûts de production, baisse de la consommation, chômage… Mais dans notre époque actuelle et encore plus suite à la crise du Covid-19, l'inquiétude est surtout due aux niveaux d’endettement des états qui atteignent des records historiques et donc l'incapacité de rembourser. Mais ça nous le verrons une autre fois...