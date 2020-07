Un peu d'histoire 1 23/07/2020 | 09:53 Envoyer par e-mail :

Bien que les performances passées ne présagent pas des performances futures, il est toujours intéressant de tirer un enseignement de l'histoire financière. D'un gain d'1 milliard de dollars en un jour pour George Soros, à une perte de 4,6 milliards de dollars pour les lauréats du prix Nobel de 1997, revenons sur quelques événements qui ont marqué les investisseurs ces dernières années. Le krach de 1987 Il n'y a pas forcément besoin d'intervention humaine pour perdre de l'argent en bourse. Voici comment les systèmes de trading automatique ont réussi à faire chuter Wall Street de 22.6% en une séance. Compilation des plus grosses pertes des "traders fous" On dit souvent que l'on apprend de ses erreurs et que l'échec est le fondement de la réussite. Cependant, les grosses erreurs boursières ont tendance à coûter cher… Afin de préserver votre compte titre ou votre PEA, voici un résumé de ce qu'il ne faut pas faire. (Attention, cette liste n'est en rien exhaustive). LTCM Malgré toutes ces leçons, pour gagner de l'argent, être excellent ne suffit pas. Il faut également savoir reconnaître ses torts et éviter de se positionner contre le marché. Retour sur la façon dont deux prix Nobel alliés à John Meriwether ont réussi à perdre 4 milliards de dollars. Wirecard Mais les investisseurs ne sont pas les seuls à réussir à réussir à faire disparaître leur argent. Il arrive aussi que certaines entreprises se livrent à des tours de prestidigitation, faisant subrepticement s'envoler une partie de leur bilan. Retour sur 1,9 Md€ portés disparus. Herbalife Dans l'histoire, l'investissement s'est également révélé être un excellent sport de combat ! Voilà comment Bill Ackman a livré bataille à Carl Icahn sur le titre Herbalife. Parfois des performances exceptionnelles Mais l'investissement est avant tout un moyen de gagner de l'argent, alors si toutes ces mésaventures ne vous ont pas rebuté, vous pourrez peut-être, comme George Sorros, remporter 1 milliard de dollars sur la journée.

Gallien Girardot

