Un pivot de la mafia italienne capturé en Argentine - police

Carmine Alfonso Maiorano, un chef de la mafia italienne 'Ndrangheta âgé de 68 ans, a été capturé mercredi dernier dans la ville de Guernica, dans la province de Buenos Aires, indique le communiqué.

D'origine italienne, Maiorano a été accusé par les autorités internationales de mener des opérations de trafic de drogue et d'armes entre l'Amérique latine et l'Europe.

L'Organisation internationale de police criminelle, communément appelée Interpol, considère la 'Ndrangheta comme "l'une des organisations criminelles les plus étendues et les plus puissantes du monde".

Un mandat d'arrêt international a été émis contre Maiorano en 2015, et Interpol a lancé un effort en 2020 pour coordonner les efforts internationaux visant à faire tomber le groupe criminel.

La mafia 'Ndrangheta s'est établie en Argentine il y a plusieurs années, indique le communiqué de la police, opérant en tandem avec des homologues albanais en Europe.

Le détenu a été mis à la disposition du Tribunal fédéral pénal et correctionnel d'Argentine.