Un plan ou pas de plan sous le sapin ?

Les nuages semblent ainsi s’éclaircir à l’approche de Noël, que ce soit sur le front de la pandémie que des données économiques. Concernant le premier point, les investisseurs ont de quoi regarder le verre à moitié plein puisqu’ils ont pu prendre connaissance en l’espace de 24h que les laboratoires peuvent rapidement produire de nouveaux vaccins si ces derniers ne fonctionnent pas pleinement pour se protéger de la nouvelle souche du coronavirus récemment découverte, que les Etats européens assouplissent la reprise du trafic avec le Royaume-Uni et que les instances européennes donnent leur feu vert réglementaire pour que puissent débuter les campagnes de vaccination. Sur le front économique, l’accord budgétaire conclu aux Etats-Unis et la dernière lecture du PIB américain, revue en légère hausse au troisième trimestre, redonne du baume au cœur aux marchés, ou du moins, des forces supplémentaires pour passer sereinement les fêtes de fin d’année. Enfin, sauf si Donald Trump décide de ne pas ratifier le plan adopté par le Congrès, menace que le principal intéressé s’est dit prêt à mettre à exécution si l’enveloppe du plan n’est pas rehaussée.

Vous l’aurez compris, ces dernières nouvelles ont soutenu les indices hier, mais il en faudra certainement plus pour étoffer la liste des places financières évoluant en territoire positif cette année. Le suspens perdure seulement sur le Dax, puisque l’indice allemand évolue à proximité de ses niveaux du 1er janvier 2020. Cette liste est d’ailleurs particulièrement dense puisqu’elle compte une dizaine de « grands » indices boursiers. Probablement personne n’aurait parié sur une telle performance en mars dernier. Mais vous connaissez le refrain, ce sont bel et bien les valeurs américaines et plus particulièrement les valeurs technologiques qui ont raflé la mise cette année.

Ce sont d’ailleurs ces mêmes mots que j’ai dû me dire en jetant un coup d’œil à l’Event Screener ce matin puisque des records, Wall Street en fabrique quotidiennement.

(cliquer pour agrandir)

Vous trouverez ci-dessus une image capturée depuis cet outil maison permettant de détecter des configurations techniques et chartistes bien particulières. Dans notre exemple, la colonne « Extrême » détecte la création d’un record historique en cours de séance. Comme vous pouvez aisément le constater, c’est le cas d’une petite dizaine de grandes capitalisations américaines (je précise que j’ai filtré les sociétés de sorte à ne garder que celles ayant une capitalisation supérieure à 50 milliards de dollars). Leur point commun ? Elles évoluent soit dans le domaine de la technologie, soit dans celui de la santé.

Revenons aux dernières actus chaudes, ou froides, comme vous voulez puisque je vais conclure cette chronique avec le Brexit. A moins de dix jours de la rupture définitive, des divergences persistent sur l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. L’Union européenne s’est dite prête à négocier au-delà du 1er janvier (j’en connais un qui est prêt à se jeter dans le lac du Bourget si aucun compromis n’est trouvé avant cette date butoir).

Tôt ce matin, le Nikkei (+0.33%) gagne un peu de terrain, tout comme le Hang Seng (+0.50). L’Europe devrait ouvrir à proximité de l’équilibre, c’est effectivement ce que suggèrent les indicateurs de préouverture.

Les temps forts économiques du jour

A suivre aujourd’hui, une batterie d’indicateurs aux Etats-Unis à 14h30 : inscriptions au chômage, dépense et revenus des ménages ainsi que les commandes de biens durables. A 16h00, les ventes de logements neufs précéderont les stocks pétroliers.

L'euro s'échange 1,218 USD. L'once d'or peine à rebondir et se négocie à 1867 USD ce matin. Le pétrole consolide toujours à 49.3 USD le Brent et 46.3 USD le WTI. Le rendement des obligations d'Etat américaines à 10 ans fait du surplace à 0.92%. Le Bitcoin s'échange 23.500 USD pièce.

Les principaux changements de recommandations

Accor: Oddo reste optimiste en visant 32.50 EUR.

Arcelormittal: Jefferies est à l’achat avec un objectif de cours réajusté à la hausse, de 22 à 23 EUR.

CRH: Jefferies maintient sa recommandation achat tout en révisant à la hausse sa cible, de 38.70 à 40.10 EUR.

GTT: Berenberg reste à l’achat et remonte son objectif de cours de 100 à 102 EUR.

Stabilus: Hauck & Aufhauser augmente son objectif de cours de 58 à 64 USD.

Tesla: Goldman Sachs est à l’achat avec une cible qui se situe à 780 USD.

L’actualité des sociétés

En France

L’Oréal signe un accord en vue d’acquérir le japonais Takami.

Airbus perdrait 5 milliards de dollars de commandes si le plan de restructuration d'AirAsia X était validé.

Eurofins Scientific lance un nouveau test de dépistage avec une capacité de séquençage du nouveau variant de la Covid-19.

Crédit Agricole boucle son augmentation de capital réservée aux salariés.

Tikehau Capital annule 934.720 actions auto-détenues.

Valneva reçoit le feu vert de ses actionnaires pour préparer une éventuelle cotation au Nasdaq.

L’essai de phase 2b/3 d’Abivax est déclaré « Priorité nationale de recherche » par le comité de pilotage des essais thérapeutiques en France.

Marie Brizard Wine & Spirits déclare que son augmentation de capital de 105 millions d’euros, initialement prévue fin 2020 est repoussée pour début 2021.

Dans le monde

Le gouvernement américain engage des poursuites contre Walmart dans le cadre de la crise des opiacés.

Astrazeneca déclare que son candidat vaccin devrait être efficace contre la nouvelle souche du coronavirus.

Daimler préparerait une introduction en bourse de sa division poids lourds selon le quotidien allemand Handelsblatt.

Roche reçoit le feu vert de la Commission Européenne pour son médicament contre le cancer du sein.

Mithra Pharmaceutical signe un accord de licence avec Gedeon Richter.

C’est jour de commande pour Boeing, qui reçoit une demande de 23 Boeing 737 Max de la part d’Alaska Airlines.

Amazon va ouvrir de nouvelles installations au Texas.

Ryanair est contraint de fermer une dizaine de liaisons nationales et internationales au Royaume-Uni.

Bayer collabore avec Veracyte dans le traitement des cancers de la thyroïde.

Ça publie. Paychex, Raymond James Financial, Naito & Co…