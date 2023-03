Un policier a été abattu alors que les autorités allemandes menaient des perquisitions dans tout le pays dans le cadre d'enquêtes sur le mouvement d'extrême droite Reichsbuerger, a déclaré mercredi le ministre de la justice, Marco Buschmann.

Ces perquisitions font suite aux descentes effectuées en décembre, lorsque la police allemande a déjoué un complot de membres du mouvement allemand Reichsbuerger visant à organiser un coup d'État violent et à installer l'aristocrate Heinrich XIII Prinz Reuss à la tête de l'État.

Le mouvement Reichsbuerger (Citoyens du Reich) ne reconnaît pas l'Allemagne actuelle comme un État légitime.

"Les procureurs fédéraux ont fait perquisitionner 20 propriétés aujourd'hui. La mesure est liée à la scène des Reichsbuerger. Un policier a été blessé par balle", a tweeté M. Buschmann.

"Cela montre à quel point les missions sont dangereuses. Il est du devoir des autorités de désarmer les Reichsbuerger", a-t-il ajouté.

Le bureau du procureur allemand a refusé de commenter le rapport dans l'immédiat.

La chaîne de télévision ARD a été la première à faire état de ces perquisitions, déclarant qu'à la suite des raids menés l'année dernière contre le réseau présumé des Reichsbuerger, qui avaient abouti à l'arrestation de 23 personnes, les autorités avaient procédé mercredi à des perquisitions impliquant 19 personnes. L'une d'entre elles a tiré sur un officier, qui a été légèrement blessé.

Les derniers suspects étaient originaires du sud de la Bavière, du nord de la Basse-Saxe et de l'est de la Saxe, et comprenaient des officiers de police et des soldats, a rapporté ARD, précisant que certains d'entre eux étaient soupçonnés d'avoir formé d'autres réseaux hostiles à l'État.