Un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été arrêté et accusé d'avoir accédé à des dossiers de police pour aider un acteur étranger dont le nom n'a pas été révélé, a annoncé la Gendarmerie mardi.

La nouvelle de l'arrestation est tombée moins d'une semaine après qu'un ancien haut responsable des services de renseignement de la police canadienne a été condamné à 14 ans de prison pour avoir divulgué des informations secrètes.

La GRC a déclaré que le gendarme Eli Ndatuje avait accédé à des dossiers non secrets de la police dans la province occidentale de l'Alberta, mais n'a donné aucun détail. Il a été arrêté samedi et fait face à trois chefs d'accusation, dont l'abus de confiance, et doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 11 mars.

"La GRC s'est engagée à lutter contre l'ingérence d'acteurs étrangers à tous les niveaux. ... Il s'agit d'un bon exemple des efforts déployés", a déclaré la police dans un communiqué.

Une commission indépendante enquête sur les allégations d'ingérence étrangère dans les affaires canadiennes de la part de la Chine, de la Russie et d'autres pays.