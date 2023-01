Carrick avait fait face à plus de 50 accusations, dont 27 chefs d'accusation de viol contre 13 femmes.

La commissaire adjointe du Met, Barbara Gray, a déclaré à Sky News : "Carrick est un délinquant sexuel en série prolifique, il s'est attaqué à des femmes sur une période de plusieurs années, abusant de sa position d'officier de police et commettant les crimes les plus horribles et dégradants."