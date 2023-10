Le procureur général du Nouveau-Mexique a inculpé un policier d'homicide volontaire dans le cadre de la mort par balle d'un infirmier noir au cours d'une bagarre l'année dernière, au cours de laquelle l'infirmier aurait pris le Taser d'un policier.

L'agent de police de Las Cruces Brad Lunsford aurait abattu Presley Eze, un habitant du Connecticut de 36 ans travaillant dans une maison de retraite de Las Cruces, d'une balle dans la nuque en août 2022 dans une station-service. Les agents avaient arrêté Eze après qu'un employé eut signalé qu'il avait volé une bière à l'étalage dans la station, selon les dossiers et la vidéo de la police.

Le procureur général de l'État, Raul Torrez, a déclaré mardi que ce meurtre constituait un usage injustifiable de la force et un autre exemple de "mauvaises tactiques policières".

M. Torrez a indiqué dans un communiqué que son bureau avait consulté des experts en matière de recours à la force, qui ont conclu que la force meurtrière n'était pas raisonnable dans ces circonstances.

Eze fait partie des Noirs américains tués par la police ces dernières années, dont les décès ont suscité des protestations et un regain d'intérêt pour les droits civils et la lutte contre les brutalités policières.

Lunsford a été inculpé et libéré mardi, a déclaré un porte-parole de Torrez.

Luis Robles, avocat de Lunsford, a déclaré qu'au cours de la lutte, Eze est tombé sur un deuxième policier, a essayé de prendre l'arme de poing du policier, puis a pris son Taser alors que Lundsford tentait de retirer Eze.

Lundsford craignait que le second policier et lui-même ne reçoivent un Taser et ne soient éventuellement abattus avec l'une de leurs propres armes de poing alors qu'ils étaient hors d'état de nuire, a déclaré Me Robles.