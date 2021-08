Un pont modulaire en acier d'Acrow permet de remplacer temporairement une travée effondrée dans le nord de l'Italie

PARSIPPANY, N.J., 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, l'une des principales sociétés internationales d'ingénierie et de fourniture de ponts, a indiqué aujourd'hui qu'elle avait fourni un pont modulaire temporaire pour permettre le passage de véhicules pendant la réhabilitation du Ponte Lenzino dans la vallée de la Trebbia, au nord de l'Italie. Située dans les Apennins, la région est une destination touristique extrêmement populaire toute l'année, connue pour sa beauté naturelle et son riche patrimoine culturel.



Le Ponte Lenzino permet de franchir la Trebbia sur la route nationale S.S.45, près de la petite ville de Bobbio. Construit à la fin des années 1800, le pont en maçonnerie a subi de nombreux ajustements structurels, mais en octobre 2020, de fortes inondations ont provoqué l'effondrement de la pile intermédiaire et des deux travées intérieures, entraînant un impact immédiat sur la circulation, les conducteurs étant contraints de faire un détour de 15 km via des routes de montagne. Ce long détour a été particulièrement préoccupant pendant la pandémie, car il a retardé les interventions médicales d'urgence dans les communautés voisines.

L'agence chargée du réseau routier italien (ANAS) a commencé des travaux pour rétablir le franchissement de la rivière immédiatement après l'effondrement, et a désigné Pesaresi Giuseppe S.p.A. comme prestataire. Un système de pont temporaire à panneaux a été envisagé dès le début du processus de planification pour permettre le rétablissement rapide du franchissement sur une base temporaire, de manière rapide, sûre et efficace. La robustesse de la solution était d'une importance capitale pour servir les communautés locales pendant la reconstruction du pont endommagé, qui prendra plusieurs années.

Le pont Acrow spécifié pour le projet est un 700XS® à travée unique, d'une longueur de 54,86 mètres et d'une largeur de 7,35 mètres, permettant deux voies de circulation. Il est conçu pour supporter de lourdes charges Eurocode allant jusqu'à 44 tonnes métriques.

La réouverture de la route étant cruciale, la construction du pont a été achevée en 12 jours et le pont a été ouvert à la circulation le 6 juillet. Le pont Acrow devrait rester en place pendant au moins deux ans, mais le calendrier dépend de l'achèvement du nouveau pont permanent et de l'emplacement difficile où il sera construit dans la vallée de la Trebbia.

« Avec des décennies d'expérience en matière d'interventions d'urgence à travers le monde, Acrow est un leader de confiance dans le rétablissement rapide, sûr et fiable des voies de transport essentielles », a déclaré Marco Mazzucato, responsable du développement commercial et des projets, depuis les bureaux d'Acrow à Rome. « Notre engagement ferme en faveur de l'excellence du service et notre capacité à fournir des solutions personnalisées aux prestataires ont permis une collaboration fructueuse avec un monteur d'acier spécialisé italien afin de réaliser l'installation dans les plus brefs délais tout en garantissant les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. »

Paul Sullivan, directeur de l’activité internationale chez Acrow Bridge, a ajouté : « C'est un privilège de participer à un projet de réhabilitation aussi important et unique. Alors que les ponts Acrow sont installés de manière permanente en Italie depuis de nombreuses années, ce projet constitue un merveilleux exemple de la polyvalence de nos structures modulaires. Conçues et fabriquées avec de l'acier galvanisé à haute résistance, et facilement transportées et installées, les solutions d'Acrow sont conçues pour une large gamme d'applications, tant permanentes que temporaires, avec une durée de vie de 75 à 100 ans. »

À propos d'Acrow

Acrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans, avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour une utilisation permanente, temporaire, militaire et d'urgence. Bénéficiant d'une forte présence internationale, Acrow est leader dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets d’infrastructure de ponts dans plus de 150 pays à travers l’Afrique, l’Asie, les Amériques, l’Europe et le Moyen-Orient. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.acrow.com.

