Un porte-avions américain se déploie au large de la péninsule coréenne dans un contexte de tensions avec le Nord - un responsable

Le responsable a déclaré que le groupe se trouve dans la mer du Japon, également connue sous le nom de mer de l'Est, pour des exercices avec les forces japonaises afin de rassurer les alliés et les partenaires dans la région. Ce déplacement intervient alors que les responsables américains craignent de plus en plus que la Corée du Nord ne procède à un essai nucléaire souterrain dans les prochains jours.

C'est la première fois depuis 2017 qu'un groupe de porte-avions est déployé dans les eaux entre la Corée du Sud et le Japon. Cette année-là, les USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt et Nimitz, ainsi que leurs groupes d'attaque multi-navires, s'étaient déployés dans le cadre d'une démonstration de force suite aux essais de missiles et d'armes nucléaires de la Corée du Nord.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a cité des sources informées anonymes qui ont déclaré que l'USS Abraham Lincoln opérerait dans la zone pendant trois à cinq jours.

En réponse aux rapports des médias sud-coréens lundi, un porte-parole des forces américaines en Corée (USFK) a déclaré qu'elles ne feraient aucun commentaire sur les exercices prévus ou en cours.

Les conseillers du président élu de la Corée du Sud ont demandé le redéploiement des actifs stratégiques américains, tels que les porte-avions, les bombardiers nucléaires et les sous-marins, vers la péninsule coréenne lors de discussions tenues lors d'une visite à Washington la semaine dernière.

Le ministère sud-coréen de la défense a déclaré être conscient que le groupe de porte-avions se trouve dans les eaux internationales, mais a refusé de commenter les rapports, car il s'agit d'un actif militaire américain.

La Corée du Nord a précédemment critiqué les exercices militaires américains comme étant une répétition de guerre, et a déclaré qu'ils augmentaient les tensions.