Un prisonnier palestinien suspend sa grève de la faim suite à un accord de libération

Awawdeh, 40 ans, a entamé la grève de la faim peu après son arrestation en décembre 2021 pour protester contre le fait qu'il est détenu par Israël sans inculpation ni procès, une pratique connue sous le nom de détention administrative.

Jusqu'à sa sortie de l'hôpital le 2 octobre, Awawdeh restera à l'hôpital pour y être soigné, a déclaré à Reuters son avocat, Ahlam Haddad.

Haddad a déclaré qu'Awawdeh ne subsiste qu'avec de l'eau depuis des mois et a prévenu la semaine dernière qu'il pourrait "mourir à tout moment" en raison de la détérioration de son état de santé.

Les médiateurs égyptiens ont récemment fait pression pour la libération d'Awawdeh dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu visant à mettre fin à trois jours de combats entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique qui ont fait 49 morts à Gaza.

Aucun commentaire n'était immédiatement disponible de la part de l'armée israélienne, du ministère de la défense ou de l'administration pénitentiaire.

Dawoud Shehab, le porte-parole du Jihad islamique palestinien, a salué l'accord comme une réussite, qui, selon lui, est intervenue après des semaines d'efforts.

"Nous sommes reconnaissants pour les gros efforts déployés par l'Égypte pour assurer la liberté du frère Awawdeh", a déclaré Shehab à Reuters.

Dans une vidéo circulant sur les médias sociaux, Awawdeh, qui est apparu frêle et osseux et n'a cessé de perdre son souffle alors qu'il parlait depuis un lit d'hôpital, a déclaré qu'il resterait hospitalisé jusqu'à ce qu'il retrouve la santé et puisse marcher à nouveau.

Dans une autre vidéo partagée par son avocat, Awawdeh a remercié ceux qui l'ont soutenu avant de mettre fin à sa grève de la faim en buvant une tasse de thé.

"Merci pour votre soutien", a-t-il déclaré. "Vous êtes une grande nation. Vous êtes une grande nation."