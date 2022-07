Un procureur de Floride demande que le tireur de l'école de Parkland soit condamné à la peine de mort

Nikolas Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre du meurtre prémédité de 14 élèves et de trois membres du personnel du lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, à environ 30 miles (48 km) au nord de Fort Lauderdale.

Le procureur Michael Satz a déclaré aux jurés du comté de Broward, lors de la première journée de la phase de pénalisation du procès, que Cruz a commis "un meurtre planifié, systématique et dirigé vers un but précis - un meurtre de masse - de 14 élèves, d'un directeur sportif, d'un enseignant et d'un entraîneur".

Cruz, qui était un étudiant expulsé de 19 ans au moment du massacre, sera condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle si l'un des 12 jurés s'oppose à la peine de mort. Leur décision pourrait prendre plusieurs mois.

Environ trois douzaines de membres des familles des victimes étaient présents au tribunal. Certains ont secoué la tête ou pleuré pendant que Satz décrivait le massacre, nommant chacune des 17 personnes décédées et des 17 autres blessées lors de l'attaque.

Habillé d'un pull gris et noir et portant un masque noir, Cruz s'est affalé sur son siège, regardant vers le bas, pendant une grande partie de la déclaration de Satz. Il a semblé écrire plusieurs obligations et les transmettre à son avocat.

Cruz dans son plaidoyer de culpabilité a dit qu'il était "très désolé" et a demandé qu'on lui donne une chance d'aider les autres. Satz a déclaré que les facteurs aggravants dans l'affaire, y compris la préméditation, l'emportaient sur les arguments en faveur de la clémence, notamment les antécédents de Cruz en matière de problèmes de santé mentale.

Se référant à Cruz principalement comme "l'accusé" plutôt que par son nom, Satz a déclaré que Cruz avait planifié d'être un tireur scolaire bien avant l'attaque. Les jurés verront la vidéo du crime prise par les caméras de l'école, a déclaré Satz.

L'enseignante Brittany Sinitch, appelée comme premier témoin de l'accusation, a décrit avoir appelé le numéro d'urgence 911 depuis sa classe. Ses élèves étaient en train d'écrire des lettres de Saint-Valentin en tant que personnages de "Roméo et Juliette" lorsque l'attaque a commencé dans l'après-midi du 14 février 2018.

"Presque instantanément, j'ai appelé le 911. Ils ne pouvaient pas m'entendre par-dessus le bruit des coups de feu, c'était si fort", a-t-elle dit.

Les avocats de Cruz devaient présenter leurs arguments d'ouverture plus tard dans la procédure.

La violence des armes à feu aux États-Unis a fait l'objet d'une attention renouvelée après les récentes fusillades de masse, dont une lors d'un défilé de la fête de l'Indépendance à l'extérieur de Chicago qui a tué sept personnes, et une autre en mai dans une école à Uvalde, au Texas, qui a laissé 19 enfants et deux enseignants morts.

En juin, le président Joe Biden a signé la première réforme fédérale majeure sur les armes à feu en trois décennies, qu'il a célébrée comme un rare accord bipartisan.