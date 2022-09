Un procureur spécial a été nommé dans l'enquête sur le matériel de vote du Michigan.

D.J. Hilson, un démocrate et le procureur principal du comté de Muskegon, a été désigné jeudi par le Prosecuting Attorneys Coordinating Council (PACC) pour prendre en charge une enquête tentaculaire menée par la police d'État du Michigan et le procureur général Dana Nessel.

Le mois dernier, Mme Nessel, une démocrate, a annoncé que son challenger républicain aux élections de novembre, Matt DePerno, faisait partie des neuf personnes impliquées dans la conspiration présumée visant à obtenir l'accès aux machines à voter et à prouver les affirmations infondées de l'ancien président Donald Trump concernant une fraude généralisée lors des élections de 2020.

Mme Nessel a déterminé qu'elle avait donc un conflit d'intérêts et a demandé au PACC, une entité autonome au sein du bureau du procureur général, de nommer un procureur spécial pour s'occuper de l'affaire.

"Le bureau du procureur du comté de Muskegon est en train de rassembler toutes les informations et les preuves déjà recueillies", a déclaré M. Hilson dans une déclaration, ajoutant qu'il établirait ensuite des procédures pour déterminer si des accusations criminelles sont justifiées.

DePerno n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Il a nié tout acte répréhensible et a qualifié l'enquête de Nessel de politiquement motivée.

Le mois dernier, Nessel a déclaré que DePerno avait comploté pour accéder illégalement à l'équipement de vote dans trois cantons et un bureau de comté, en coordination avec le représentant républicain de l'État, Daire Rendon, et Stefanie Lambert, une avocate qui a aidé des alliés très en vue de Trump à déposer un procès finalement infructueux visant à annuler les résultats des élections du Michigan. Six autres personnes ont également été identifiées comme étant des cibles de l'enquête.

Lambert, qui a nié tout acte répréhensible, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Rendon n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire.