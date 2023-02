Un projet de loi de l'État de New York est considéré comme une aide à l'allègement de la dette des pays pauvres

Le sénateur de l'État de New York Brad Holyman-Sigal, un démocrate représentant le bas et une partie du centre de Manhattan, a déclaré qu'il avait introduit une législation complémentaire à la "Loi sur la prévention des crises de la dette internationale et des contribuables de New York" déjà à l'étude à l'assemblée de l'État.

La législation obligerait les créanciers du secteur privé à participer aux restructurations de la dette des pays en difficulté à revenu faible ou intermédiaire aux mêmes conditions que les créanciers officiels du gouvernement.

"En tant que capitale financière du monde, New York a un rôle essentiel à jouer dans le traitement de la dette écrasante des autres nations", a déclaré Mme Hoylman-Sigal dans un communiqué, ajoutant que la législation "aidera les pays qui luttent pour se remettre de défis tels que le changement climatique et le COVID et à mieux prendre soin de leurs électeurs".

Elle contribuera également à protéger les contribuables en empêchant les défauts de paiement et l'effondrement économique chez de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui pourrait contribuer à prévenir les flambées des prix à l'importation, a-t-il ajouté.

La législation new-yorkaise pourrait avoir une influence significative sur le processus de restructuration de la dette, étant donné que quelque 52 % de la dette souveraine détenue par le secteur privé est sous contrat dans l'État de New York, a déclaré Eric LeCompte, directeur de Jubilee USA Network, un groupe confessionnel à but non lucratif qui milite pour l'allègement de la dette.

M. LeCompte a déclaré que la participation des créanciers du secteur privé était essentielle, mais qu'ils ne devaient pas avoir une "influence indue" dans le processus.

BlackRock, dont le siège est à New York, et Standard Chartered, dont le siège est à Londres, faisaient partie des créanciers du secteur privé participant à la première réunion d'une nouvelle table ronde sur la dette souveraine visant à éliminer les points de blocage des restructurations de la dette.

"Le projet de loi est essentiel pour de nombreux pays aux prises avec des taux de pauvreté galopants et des crises de la dette qui se sont aggravées pendant la pandémie", a déclaré M. LeCompte dans un communiqué.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a l'intention de faire pression sur la Chine et d'autres créanciers pour qu'ils progressent plus rapidement en matière d'allègement de la dette la semaine prochaine lors d'une réunion des dirigeants financiers du G20 à Bengaluru, en Inde.