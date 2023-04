Aider une mineure à franchir les frontières de l'État pour interrompre une grossesse sans le consentement de ses parents deviendrait un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, en vertu d'un projet de loi adopté jeudi par l'assemblée législative de l'Idaho, dominée par les Républicains.

Le projet de loi permettrait également à un homme qui féconde une femme - y compris les violeurs - ainsi qu'à d'autres membres de la famille de poursuivre les fournisseurs d'avortement.

Si elle est signée par le gouverneur républicain Brad Little, cette loi serait la première du genre dans le pays, selon le Planning familial, qui a déclaré qu'il contesterait l'interdiction devant les tribunaux.

La représentante de l'État, Barbara Ehardt, qui est l'un des auteurs républicains du projet de loi, a déclaré lors d'une audition en commission cette semaine que le projet de loi "nous donne les moyens de poursuivre ceux qui veulent porter atteinte au droit d'un parent de prendre ces décisions avec son enfant", selon l'Idaho Capital Sun.

L'Idaho interdit déjà presque tous les avortements, mais l'État est limitrophe des États de Washington, de l'Oregon et du Montana, qui les autorisent. Les États conservateurs qui interdisent l'avortement se sont efforcés de trouver des moyens d'empêcher les femmes et les jeunes filles de se faire avorter dans des États plus libéraux, dont beaucoup ont augmenté l'offre de services afin de faciliter ces déplacements.

Rebecca Gibron, directrice générale de Planned Parenthood Great Northwest, a déclaré à States Newsroom, une organisation de presse à but non lucratif qui gère l'Idaho Capital Sun, qu'elle contesterait le projet de loi s'il devenait loi.

"Il est impossible que ce projet de loi soit constitutionnel", a déclaré Mme Gibron, citant les protections prévues par la Constitution des États-Unis pour les déplacements entre États.

Planned Parenthood n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters vendredi.

Les adultes qui aident des jeunes filles à obtenir des avortements chirurgicaux ou médicamenteux sans le consentement de leurs parents encourent une peine minimale de deux ans d'emprisonnement s'ils sont reconnus coupables.

Le projet de loi met également en place un mécanisme permettant aux membres de la famille du fœtus de poursuivre les prestataires de soins pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 000 dollars pour avoir pratiqué un avortement. Le projet de loi excluait initialement les cas où la grossesse était le résultat d'un viol, mais il a ensuite été modifié pour supprimer cette disposition.