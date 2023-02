Un projet de loi en Floride interdirait les études de genre et les programmes de diversité dans les universités.

La nouvelle mesure, qui reflète en grande partie un programme législatif annoncé par DeSantis en janvier, interdirait également la prise en compte de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) dans le recrutement du personnel enseignant. Elle exigerait que le conseil d'administration de chaque institution approuve les embauches, ce qui donnerait à DeSantis une plus grande influence sur ces décisions puisque le gouverneur nomme un nombre important de membres du conseil.

Cette législation de grande envergure représente un nouveau front dans la guerre des républicains contre le programme "woke" que de nombreux conservateurs pensent que les libéraux tentent d'imposer à l'éducation publique dans tout le pays. DeSantis, qui devrait lancer une candidature à la présidence après la fin de la session législative de Floride ce printemps, s'est positionné comme un leader dans ce combat.

"En Floride, nous nous appuierons sur nos réformes de l'enseignement supérieur en alignant le programme de base sur les valeurs de la liberté et de la tradition occidentale", a déclaré DeSantis en janvier.

Le corps législatif, qui a une nette majorité républicaine, se réunit pour sa session ordinaire en mars.

Interrogé sur le projet de loi vendredi, un porte-parole du gouverneur, Jeremy Redfern, a déclaré que DeSantis déciderait de le signer ou non après avoir vu une version finale adoptée par les parlementaires.

Le parrain du projet de loi, le représentant républicain de l'État Alex Andrade, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Les universitaires, les défenseurs de la liberté d'expression et les étudiants ont condamné la mesure. Jeremy C. Young, responsable principal de la liberté d'expression et de l'éducation à l'organisation d'écrivains PEN America, a tweeté que cette mesure serait le "champ de bataille central pour l'âme de l'enseignement supérieur".

"Cela mettrait virtuellement fin aux libertés académiques, à la gouvernance partagée et à l'autonomie institutionnelle dans tous les collèges et universités de Floride", a déclaré Young dans un communiqué vendredi.

Le système universitaire public de Floride comprend 12 universités avec un effectif de plus de 400 000 étudiants.

L'utilisation des programmes DEI dans l'embauche a suscité une controverse plus large. Les détracteurs affirment que le fait de favoriser les groupes sous-représentés porte injustement préjudice aux autres, tandis que les partisans affirment que de tels efforts sont nécessaires pour aider à donner aux groupes traditionnellement marginalisés un pied d'égalité.

Au début du mois, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a déclaré aux agences d'État et aux universités publiques que de telles pratiques violaient le droit du travail. Le conseil des régents du système de l'Université du Texas a déclaré mercredi qu'il avait mis en pause toutes les nouvelles politiques de DEI dans son recrutement.

Le projet de loi de Floride interdirait également les dépenses pour les programmes ou les activités de campus qui promeuvent le DEI et ce qu'il appelle "la rhétorique de la théorie de la race critique". Les programmes nécessaires pour se conformer aux réglementations fédérales et certains autres programmes d'assistance seraient exemptés.

La mesure stipule que les cours d'enseignement général de base dispensés dans les universités publiques "ne peuvent supprimer ou déformer des événements historiques importants ou inclure un programme qui enseigne la politique identitaire, telle que la théorie de la race critique, ou qui définit l'histoire américaine comme contraire à la création d'une nouvelle nation basée sur les principes universels énoncés dans la Déclaration d'indépendance".

La théorie critique de la race est un concept académique qui affirme que le racisme est tissé dans le système juridique américain et enraciné dans ses institutions primaires.