Un projet de petit réacteur modulaire des Laboratoires de Chalk River passe à l'étape de l'examen officiel du permis par la CCSN

CHALK RIVER, Ontario, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL), une société d’État fédérale dont le mandat consiste à favoriser la science et la technologie nucléaires, et les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), le principal organisme de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux de féliciter Global First Power (GFP) d’avoir atteint une étape importante de son projet de petit réacteur modulaire (PRM). Hier, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a annoncé que la demande de permis de préparation de l’emplacement présentée par GFP pour un projet de PRM aux Laboratoires de Chalk River avait fait l’objet d’évaluations préliminaires et qu’elle passait maintenant à l’examen officiel du permis.



« Il s’agit d’un développement majeur dans l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques », a commenté Fred Dermarkar, président et premier dirigeant d’EACL. « L’énergie nucléaire et les PRM devront faire partie de notre bouquet énergétique si nous voulons atteindre notre objectif de carboneutralité d’ici 2050. Nous sommes des pionniers de la technologie nucléaire novatrice de ce pays, et il est intéressant de voir les progrès continuellement réalisés dans le déploiement de cette technologie d’énergie propre prometteuse sur notre site de Chalk River. »

Depuis leur création dans les années 1940, les Laboratoires de Chalk River d’EACL ont accueilli plusieurs réacteurs et technologies nucléaires qui étaient les premiers de leur genre. Le campus accueille des experts de renommée mondiale en génie nucléaire, en chimie, en physique et en protection de l’environnement, et offre une gamme complète d’autres services de soutien nucléaire.

« Je tiens à féliciter l’équipe de Global First Power pour l’atteinte de cette étape importante », a commenté Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « La délivrance de permis pour un nouveau réacteur nucléaire doit s’appuyer sur une solide compréhension scientifique et sur des recherches environnementales approfondies. L’approbation de cette demande de permis aux fins d’un examen officiel témoigne de la viabilité et de la sûreté de ce projet ainsi que de la diligence dont l’équipe de GFP a fait preuve dans la préparation de sa demande. »

EACL et les LNC ont déterminé que les PRM constituaient l’une des nombreuses initiatives stratégiques réalisées par l’entreprise dans le but de mettre en place un projet de démonstration sur l’un des sites d’EACL, qui sont gérés par les LNC. Ensemble, les deux organismes s’efforcent de démontrer la viabilité commerciale des PRM, et ils ont permis au Canada de devenir un chef de file mondial en matière d’essais de prototypes de PRM et de soutien au développement technologique. Dans le cadre du programme, en 2018, les LNC ont invité les concepteurs de PRM à présenter une demande d’installation d’un PRM de démonstration sur un site géré par les LNC. GFP est à la troisième étape du processus de quatre étapes des LNC, et avec cette récente annonce de la CCSN, l’entreprise représente le concept le plus près de la démonstration.

Pour de plus amples renseignements sur les LNC, y compris son programme de PRM, veuillez consulter le site suivant : https://www.cnl.ca/energie-propre/petits-reacteurs-modulaires/energie-propre-nouvelles/?lang=fr.

À propos d’EACL

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont l’objectif est de stimuler l’innovation nucléaire et de nettoyer les sites contaminés. EACL remplit son mandat par l’entremise d’un contrat à long terme conclu avec les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) pour la gestion et l’exploitation de ses sites.

À propos des LNC

Les Laboratoires nucléaires canadiens sont un chef de file mondial dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. Ils participent activement aux activités de recherche et de développement menées par l’industrie dans les secteurs de l’énergie nucléaire, des transports, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, et ils fournissent des solutions qui permettent à ces secteurs de demeurer compétitifs à l’échelle internationale.

Grâce à des investissements continus dans de nouvelles installations et à un mandat ciblé, les Laboratoires nucléaires canadiens sont en bonne position pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement, renforcée par une solide culture de sûreté, sous-tend chaque activité.

Pour de plus amples renseignements sur l’ensemble des services offerts par les Laboratoires nucléaires canadiens, veuillez consulter le site https://www.cnl.ca/?lang=fr ou envoyer un courriel à communications@cnl.ca.

