Un puissant typhon frappe les Philippines, fait dix morts

MANILLE, 1er novembre (Reuters) - Un puissant typhon a perdu en intensité après avoir frappé dimanche le sud de la principale île des Philippines, faisant au moins dix morts et trois disparus selon les autorités qui redoutent un bilan beaucoup plus élevé.

Le typhon Goni, le plus puissant répertorié à travers le monde cette année, a été accompagné de rafales allant jusqu'à 290 km/h après avoir touché terre dans la région de Bicol où plus de 300 logements ont été ensevelis sous des coulées de boues et des amas de roches volcaniques et où les dix décès ont été recensés.

Des dizaines de vols intérieurs et internationaux ont été annulés alors que l'autorité de l'aviation civile a ordonné la fermeture du principal aéroport de la capitale.

Le typhon Goni est le plus puissant à frapper les Philippines depuis le typhon Hayan, qui avait tué plus de 6.300 personnes en 2013. (Enrico Dela Cruz; version française Jean Terzian)