Bourse de Tokyo : Un puissant typhon touche terre près de Tokyo, les transports perturbés

TOKYO, 9 septembre (Reuters) - Le typhon Faxai, l'un des plus puissants à frapper Tokyo ces dernières années, a touché terre lundi matin en périphérie de la capitale japonaise accompagné de vents d'une intensité record, provoquant l'annulation de plus d'une centaine de vols et de lignes de transports publics.

D'après la chaîne de télévision publique NHK, seuls quelques blessés légers étaient à déplorer lundi matin. Quelque 84.000 habitations ont été privées d'électricité, a-t-elle ajouté.

Faxai a frappé la ville de Chiba, à l'est de Tokyo, juste après l'aube avec des vents à 207 km/h, soit les vents les plus puissants jamais enregistrés dans cette zone, a indiqué NHK.

Quatre ou cinq typhons touchent généralement terre au Japon chaque année, mais il est rare qu'ils le fassent près de Tokyo.

Environ 5.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la périphérie de la capitale japonaise du fait de risques de glissements de terrain, comme à Kamakura, ville touristique au sud de Tokyo, ou à Ichikawa.

(Elaine Lies; Jean Terzian pour le service français)