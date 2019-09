Bourse de Tokyo : Un puissant typhon touche terre près de Tokyo, un mort

(Actualisé avec bilan, précisions)

TOKYO, 9 septembre (Reuters) - Le typhon Faxai, l'un des plus puissants à frapper Tokyo ces dernières années, a touché terre lundi matin en périphérie de la capitale japonaise accompagné de vents d'une intensité record, faisant un mort et provoquant l'annulation de plus d'une centaine de vols et de lignes de transports publics.

Un femme âgée d'une cinquantaine d'année, retrouvée inanimée dans une rue de Tokyo, a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Selon des images de vidéosurveillance, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, elle a été projetée contre un bâtiment par des vents puissants.

Faxai a frappé la ville de Chiba, à l'est de Tokyo, juste après l'aube avec des vents à 207 km/h, soit les vents les plus puissants jamais enregistrés dans cette zone, a indiqué NHK.

Plus de 130 vols au départ et à destination de Tokyo ont été annulés.

Certaines lignes de transports publics sont restées fermées plusieurs heures dans Tokyo et ses environs, où vivent quelque 36 millions de personnes.

NHK a rapporté que 930.000 foyers ont été privés d'électricité, dont la ville tout entière de Kamogawa.

Un représentant local a confié à la chaîne de télévision publique n'avoir "jamais vu une telle situation".

Quatre ou cinq typhons touchent généralement terre au Japon chaque année, mais il est rare qu'ils le fassent près de Tokyo.

La tempête s'est éloignée des zones peuplées en direction de la mer dans le courant de la matinée, mais les autorités ont prévenu que les fortes pluies devaient se poursuivre pendant plusieurs heures. (Elaine Lies, avec Chris Gallagher, Kiyoshi Takenaka et Makiko Yamazaki; Jean Terzian pour le service français)