Dans un rapport dont Reuters a eu connaissance avant sa publication, une commission du Congrès américain accusera mardi les plus grandes sociétés de Wall Street de s'être entendues avec des groupes de pression pour forcer les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport est le premier du genre produit par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, depuis qu'elle a lancé une enquête fin 2022 pour déterminer si les efforts déployés par les entreprises pour lutter contre le changement climatique étaient contraires aux lois antitrust.

Plusieurs États contrôlés par les républicains ont déjà pris pour cible les entreprises de Wall Street qui participent à des coalitions sur le climat et commercialisent des produits d'investissement axés sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise (ESG), craignant que ces initiatives ne nuisent à l'emploi dans l'industrie des combustibles fossiles.

Et ce, alors que le monde n'a pas respecté l'accord intergouvernemental conclu à Paris en 2015 pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) afin d'éviter les effets les plus catastrophiques du changement climatique.

Dans le rapport de la commission judiciaire, le personnel de la commission accuse l'administration du président Joe Biden de ne pas avoir "enquêté de manière significative sur la collusion du cartel du climat, et encore moins d'avoir pris des mesures d'application contre ses violations apparentes de la loi antitrust américaine de longue date".

"L'objectif de toute enquête est d'éclairer les réformes législatives", a déclaré un porte-parole du président de la commission judiciaire, Jim Jordan. Le porte-parole a refusé de commenter toute interaction avec les régulateurs antitrust américains concernant le rapport.

Le rapport indique qu'il fournit des conclusions provisoires et que l'enquête se poursuit.

La commission a émis des citations à comparaître pour obtenir des documents et a interrogé d'anciens régulateurs au cours de l'enquête. Son rapport de mardi s'est concentré sur Climate Action 100+, un groupement de plus de 700 investisseurs dont l'objectif est d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions, et a attribué à son enquête le fait que plusieurs gestionnaires d'actifs ont cessé d'y adhérer cette année par crainte d'une répression antitrust.

Le rapport indique que Climate Action 100+ "pousse les gestionnaires d'actifs à adhérer" et les incite à utiliser leurs votes d'actionnaires pour soutenir les propositions relatives au climat, en cherchant à réduire l'extraction des combustibles fossiles et à augmenter les prix de l'énergie pour les consommateurs américains.

Climate Action 100+ n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Aucune action en justice antitrust n'a encore été intentée contre une coalition d'entreprises pour le climat.

Le rapport s'en prend également aux cofondateurs de Climate Action 100+, le California Public Employees Retirement System (CalPERS) et le groupe d'investisseurs axés sur le climat Ceres, pour leur soutien majeur à Climate Action 100+. Il affirme que l'investisseur activiste Arjuna Capital, qui en est membre, "cherche à détruire les entreprises du secteur des combustibles fossiles".

CalPERS et Arjuna n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Ceres n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le rapport cite des plans de travail, des comptes rendus de réunions et d'autres documents qu'il a obtenus, y compris un courriel entre les directeurs de Ceres comparant leur travail et celui de Climate Action 100+ à "la marine mondiale" et "les troupes terrestres de l'armée".

Un autre courriel interne fait référence à un plan de Climate Action 100+ visant à remplacer les membres du conseil d'administration de la société pétrolière et gazière Exxon Mobil, et indique que cet effort "montrerait que (Climate Action 100+) a du mordant".

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le rapport critique également les trois plus grands gestionnaires d'actifs au monde, BlackRock, Vanguard et State Street, en tant que membres du "cartel du climat".

Les représentants de BlackRock, State Street et Vanguard n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La commission parlementaire a convoqué des témoins, dont Mindy Lubber, présidente de Ceres, pour une audition publique le 12 juin. (Reportage d'Isla Binnie à New York, édition de Nick Zieminski)