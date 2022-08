Un rapport de l'ONU établit un lien entre les troupes maliennes à "peau blanche" et les décès de civils.

Le rapport n'identifie pas les "soldats à la peau blanche" qui sont accusés d'avoir rassemblé des hommes et des garçons plus âgés dans un petit village malien, de leur avoir attaché les mains dans le dos et de leur avoir bandé les yeux. Les troupes maliennes sont ensuite arrivées et sont accusées d'avoir battu les hommes et d'avoir emmené 29 Mauritaniens et 4 Maliens.

"Les femmes ont attendu le retour des hommes, mais ont été informées par des proches, un jour plus tard, que les corps des hommes avaient été retrouvés à 4 km (2,4 miles) de là. Les hommes avaient été abattus et ensuite brûlés", ont écrit les observateurs de l'ONU, citant des témoignages qu'ils ont reçus.

Le Mali s'efforce d'endiguer une insurrection islamiste qui a pris racine après un soulèvement en 2012 et s'est depuis étendue aux pays voisins, faisant des milliers de morts et déplaçant des millions de personnes dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest.

Une mission de maintien de la paix de l'ONU a été déployée en 2013 pour soutenir les troupes étrangères et locales qui luttent contre les militants.

Les dirigeants militaires maliens ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en août 2020 et se sont brouillés avec les voisins régionaux et les partenaires internationaux au sujet des retards dans les élections, des abus présumés de l'armée et de la coopération avec les mercenaires russes.

La junte au pouvoir au Mali n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport des observateurs des sanctions de l'ONU vendredi.

Le groupe russe Wagner a commencé à fournir des centaines de combattants l'année dernière pour soutenir l'armée malienne et a depuis été accusé par des groupes de défense des droits de l'homme et des résidents locaux de participer à des massacres de civils.

Le gouvernement russe a reconnu la présence de personnel Wagner au Mali, mais le gouvernement malien les a décrits comme des instructeurs de l'armée russe plutôt que comme des entrepreneurs de sécurité privés. Wagner n'a pas de représentation publique et n'a pas commenté les accusations de violations des droits de l'homme.