La Réserve fédérale est sur le point de réduire la taille de son énorme stock de liquidités et d'obligations pour plusieurs années encore, et sera probablement confrontée à plusieurs années supplémentaires de revenus nets négatifs, selon un rapport de la Fed de New York publié mardi.

Dans le cadre du rapport annuel de son compte de marché ouvert (System Open Market Account) pour 2022, la banque a indiqué que les avoirs de la Fed, qui s'élèvent actuellement à 8 700 milliards de dollars, tomberont probablement à environ 6 000 milliards de dollars d'ici le milieu de l'année 2025, avant de se stabiliser pendant environ un an. Les avoirs devraient ensuite augmenter pour maintenir l'équilibre avec la croissance de l'économie et remonter à 7 200 milliards de dollars d'ici à 2030.

Dans le cadre de ses efforts pour freiner l'inflation par des augmentations rapides de son taux cible à court terme, la Fed a complété ce travail par un processus entamé l'été dernier pour réduire la taille de ses avoirs SOMA.

Les achats agressifs d'obligations du Trésor et d'obligations hypothécaires qui ont débuté au début de la pandémie de coronavirus en mars 2020 ont plus que doublé la taille du SOMA, qui a culminé l'été dernier à un peu moins de 9 000 milliards de dollars. La Fed laisse maintenant un peu moins de 100 milliards de dollars par mois d'obligations qu'elle possède expirer et ne pas être remplacées.

Le rapport de la Fed de New York propose également des projections sur la situation de revenu négatif net à laquelle l'institution est confrontée dans le cadre de ses efforts pour relever les taux. Le relèvement du taux cible des fonds fédéraux de près de zéro à la fourchette actuelle de 4,75 % à 5 % a fortement augmenté les coûts des taux d'intérêt de la banque centrale et dépasse désormais les revenus qu'elle tire des services et des intérêts sur les obligations qu'elle possède.

Alors que la Fed était encore en mesure de reverser ses bénéfices excédentaires au Trésor en 2022, ses revenus sont devenus négatifs à la fin de l'année dernière. La Fed gère cette situation avec ce qu'elle appelle un actif différé, une mesure comptable qui enregistre la perte qui sera ensuite couverte lorsque la Fed redeviendra rentable.

"Les projections de revenus nets négatifs suggèrent que les remises au Trésor américain seront suspendues pendant un certain temps, et que l'actif différé enregistré sur le bilan de la Réserve fédérale reflétant la perte nette accumulée continuera de croître", indique le rapport.

Au 5 avril, l'actif différé de la Fed s'élevait à 46,2 milliards de dollars. La Fed a souligné que ses pertes n'affectaient pas sa capacité à mener une politique monétaire, bien que certains analystes aient craint que cette situation ne crée des problèmes avec les dirigeants élus.

Le rapport indique également que la Fed s'attend toujours à ce que l'utilisation substantielle de son mécanisme de prise en pension, qui a reçu 2 000 milliards de dollars par jour ou plus de la part des fonds du marché monétaire et d'autres entreprises pendant de nombreux mois, se réduise en temps utile, en partie parce que les gestionnaires de fonds acquièrent une plus grande certitude quant aux perspectives économiques.

Les efforts de la Fed pour réduire la taille de son bilan ont été contrariés ces dernières semaines par l'afflux de banques cherchant à obtenir des liquidités de la banque centrale à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank. La Fed a accordé 323,3 milliards de dollars de crédit par le biais de trois de ses initiatives de prêt jusqu'à mercredi dernier, contre un peu moins de 5 milliards de dollars au début du mois de mars. Mais les banquiers centraux et les analystes ont mis en garde contre le fait que l'expansion du bilan résultant de ces prêts n'est pas stimulante pour l'économie.