Un rapport met en garde contre la perte massive de biodiversité, qui réduirait la cote de crédit mondiale.

La recherche menée par un groupe d'universités britanniques a examiné une série de scénarios, dont un où un effondrement partiel des écosystèmes clés a mis à mal les industries dépendant de la nature, telles que l'agriculture et la pêche, dont dépendent certaines économies.

L'étude a estimé que l'impact négatif aurait pour conséquence que 58 % des 26 pays étudiés verraient leur note de crédit souveraine baisser d'au moins un cran.

Comme les notations affectent le montant que les gouvernements doivent payer pour emprunter sur les marchés financiers mondiaux, les dégradations entraîneraient des coûts d'intérêts supplémentaires de 28 à 53 milliards de dollars par an.

"L'impact des notations dans le cadre du scénario d'effondrement partiel des services écosystémiques est, dans de nombreux cas, significatif et substantiel", indique le rapport, ajoutant que ces coûts d'endettement supplémentaires signifieraient que les gouvernements ont encore moins à dépenser et que des choses comme les taux hypothécaires augmenteraient.

La Chine et la Malaisie seraient les plus sévèrement touchées, avec des dégradations de notation de plus de six crans dans le scénario d'effondrement partiel.

L'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie et l'Éthiopie subiraient des déclassements d'environ quatre crans, tandis que près d'un tiers des pays analysés en verraient plus de trois.

Pour la Chine, cette baisse de solvabilité ajouterait 12 à 18 milliards de dollars supplémentaires à sa facture annuelle de paiement des intérêts, tandis que le secteur des entreprises très endetté du pays encourrait 20 à 30 milliards de dollars supplémentaires.

Les coûts de la Malaisie augmenteraient de 1 à 2,6 milliards de dollars, tandis que ses entreprises devraient couvrir 1 à 2,3 milliards de dollars supplémentaires.

Plus important encore, ces deux souverains passeraient de la catégorie investissement à la catégorie spéculative", indique le rapport, en faisant référence à ce que les investisseurs appellent habituellement une notation de crédit "junk" à plus haut risque.

Graphique : La perte de biodiversité devrait réduire les notes de crédit -

Graphique : Perte de biodiversité et probabilités de défaut -