Le premier navire-citerne de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis janvier navigue en mer Rouge, quelques jours seulement après que des militants houthis basés au Yémen ont coulé leur deuxième navire dans le cadre d'attaques lancées en novembre dernier.

Le navire, Asya Energy, a traversé le Yémen par le détroit de Bab al-Mandab mardi, selon les données de suivi des navires de LSEG et de Kpler, la même semaine où le deuxième navire censé avoir été touché par les militants a coulé.

"Asya Energy est le premier méthanier à passer par le détroit depuis janvier, lorsque les voyages de GNL par la mer Rouge ont été suspendus en raison d'attaques répétées à la roquette", a déclaré Olumide Ajayi, analyste chez LSEG.

Les données montrent que le navire transportait une cargaison, a-t-il ajouté.

La plupart des méthaniers ont évité la route après les attaques répétées de drones et de missiles des Houthis dans la région de la mer Rouge. Les Houthis qualifient ces attaques, qui se sont étendues à d'autres voies navigables très fréquentées, d'actes de solidarité avec les Palestiniens dans la guerre d'Israël à Gaza.

Le canal de Suez relie la mer Rouge à la Méditerranée, créant ainsi la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie. Il est relié au golfe d'Aden par le détroit de Bab al-Mandab, entre le Yémen et Djibouti.

L'Asya Energy, qui bat pavillon des Palaos, se dirige vers Gibraltar, selon les données du Kpler. Il a précédemment fait escale dans le port de Sohar à Oman, selon les données de LSEG.

L'identité de l'affréteur du navire n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Nur Global Shipping gère le navire, qui appartient à Lule One Services, selon les données d'Equasis, les deux sociétés étant basées à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Contactée sur LinkedIn, Nur Global Shipping n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reuters n'a pas pu trouver les coordonnées de Lule One Services.

L'Asya Energy pourrait bientôt devenir le premier navire à emprunter le passage de la mer Rouge depuis le 12 janvier, après avoir attendu autour de la côte d'Oman depuis la mi-janvier, a déclaré Ana Subasic, analyste du gaz naturel et du GNL au sein de la société de données et d'analyse Kpler.

"À l'heure actuelle, les signaux du système d'identification automatique (AIS) transmis à notre plateforme montrent que le navire sur lest a mis le cap sur le point de contrôle de Gibraltar, bien qu'il soit trop tôt pour faire une prédiction précise", a-t-elle déclaré.

"Nous gardons un œil très attentif et attendons que d'autres signaux bruts ad hoc ou des sources du marché nous parviennent.

Les principaux groupes industriels ont appelé à une action urgente en mer Rouge pour mettre fin aux attaques des Houthis contre la marine marchande, dont le premier navire coulé a été le Rubymar, un navire britannique, le 2 mars, environ deux semaines après avoir été frappé par des missiles. (Reportage d'Emily Chow, complément d'information de Cassandra Yap ; rédaction de Susan Fenton et Clarence Fernandez)