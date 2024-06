Un navire de gaz naturel liquéfié (GNL) navigue en mer Rouge après avoir traversé le détroit de Bab al-Mandab cette semaine, selon des données maritimes. Il s'agit d'un événement rare pour les expéditions de GNL à la suite des attaques menées par les Houthis yéménites contre les navires dans la région.

Le navire Asya Energy a traversé le Yémen par le détroit de Bab al-Mandab le 18 juin, selon les données de suivi des navires de LSEG et de Kpler, la même semaine qu'un deuxième navire qui aurait été touché par les militants houthis du Yémen et qui a coulé.

"Asya Energy est le premier méthanier à passer par le détroit de Bab el Mandeb depuis janvier de cette année, lorsque les voyages de GNL par la mer Rouge ont été suspendus en raison d'attaques répétées à la roquette", a déclaré Olumide Ajayi, analyste chez LSEG, ajoutant que les données indiquaient que le navire transportait des marchandises.

La plupart des méthaniers ont évité d'emprunter cette route après que les Houthis ont lancé des attaques répétées de drones et de missiles dans la région de la mer Rouge. Ils décrivent leurs attaques, qui se sont depuis étendues à d'autres voies navigables très fréquentées, comme des actes de solidarité avec les Palestiniens dans la guerre d'Israël à Gaza.

La mer Rouge est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez, qui constitue la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie, et au golfe d'Aden par le détroit de Bab-el-Mandeb, entre le Yémen et Djibouti.

Le navire Asya Energy, battant pavillon des Palaos, se dirige vers Gibraltar, selon les données de Kpler. Il a précédemment fait escale dans le port de Sohar à Oman, selon les données de LSEG. L'identité de l'affréteur du navire n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Nur Global Shipping gère le navire qui appartient à Lule One Services, selon les données d'Equasis.

Contactée sur LinkedIn, Nur Global Shipping n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reuters n'a pas pu trouver les coordonnées de Lule One Services.

Le navire Asya Energy pourrait bientôt devenir le premier navire à emprunter le passage de la mer Rouge depuis le 12 janvier, après avoir attendu autour de la côte d'Oman depuis la mi-janvier, a déclaré Ana Subasic, analyste du gaz naturel et du GNL au sein de la société de données et d'analyse Kpler.

"À l'heure actuelle, les signaux AIS (système d'identification automatique) transmis à notre plateforme indiquent que le navire sur lest a mis le cap sur le point de contrôle de Gibraltar - bien que je prenne cela avec des pincettes, il est trop tôt pour faire une prédiction précise", a-t-elle déclaré.

"Nous surveillons la situation de très près et attendons que d'autres signaux bruts ad hoc ou d'autres sources du marché nous parviennent.

Les principaux groupes industriels ont demandé que des mesures urgentes soient prises en mer Rouge pour mettre fin aux attaques des Houthis contre la marine marchande.

Le Rubymar, navire britannique, a été le premier bateau coulé par les Houthis. Il a coulé le 2 mars, environ deux semaines après avoir été frappé par des missiles.