Un rebond fragile limite un peu les pertes hebdomadaires des actions

Les Bourses européennes, Francfort exceptée, ont terminé en hausse vendredi mais loin des plus hauts du jour au lendemain de leur pire séance depuis près de trois mois, ne réduisant ainsi que très légèrement les pertes hebdomadaires subies face aux craintes d'une reprise plus molle qu'anticipé et d'une nouvelle accélération de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une progression de 0,49% (23,66 points) à 4839,26 points après avoir gagné jusqu'à 2,6% en séance. A Londres, le FTSE 100 a pris 0,47% alors qu'à Francfort, le Dax reculait de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,29%, le FTSEurofirst 300 de 0,07% et le Stoxx 600 de 0,28%.

Ce dernier avait cédé 4,1% jeudi et le CAC 40 4,71%, leur recul le plus marqué depuis le 23 mars pour le premier, le 18 mars pour le second.

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 accuse un repli de 5,66% et le CAC 40 une baisse de 6,9% après trois semaines consécutives de hausse soutenue au cours desquelles le marché parisien avait repris 21,55%.

Les causes du trou d'air de jeudi que sont les prévisions plus prudentes que prévu de la Réserve fédérale pour l'économie des Etats-Unis et les signes faisant craindre une résurgence des contaminations par le coronavirus dans plusieurs Etats américains n'ont évidemment pas disparu, mais cela n'a pas empêché des achats à bon compte sur les secteurs les plus exposés à la crise.

VALEURS

Le rebond a profité en premier lieu au compartiment des matières premières, dont l'indice Stoxx a gagné 2,03%, à celui de l'immobilier (+1,50%) et à celui de l'automobile (+1,45%).

A Paris, les plus fortes hausses du CAC 40 sur la journée sont pour Unibail-Rodamco-Westfield (+4,67%), ArcelorMittal (+4,46%) et Capgemini (+4,30%).

Illustrant la fébrilité persistante des investisseurs, Airbus a fini dans le rouge (-0,16%) après avoir pris jusqu'à plus de 7% en matinée.

Ailleurs en Europe, le britannique Pearson a vu son cours bondir de 11,7% après l'annonce de l'entrée du fonds activiste Cevian à son capital à hauteur de 5,4%.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en ordre dispersé : le Dow Jones gagnait 1,56% et le Standard & Poor's 500 1,26% alors que le Nasdaq Composite était pratiquement inchangé.

L'indice VIX de volatilité du CBOE était alors en très léger repli après avoir atteint, à 44,16 points, son plus haut niveau depuis le 22 avril.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aux Etats-Unis, le moral des ménages s'est amélioré plus qu'attendu depuis le début du mois selon les premiers résultats de l'enquête de l'université du Michigan, dont l'indice de confiance remonte à 78,9 en première estimation après 72,3 en mai alors que le consensus Reuters le donnait à 75,0.

En Europe, le produit intérieur brut (PIB) britannique accuse une chute record de 20,4% en avril selon l'estimation de l'Office national de la statistique (ONS). Quant à la production industrielle de la zone euro, elle a reculé de 17,1% en avril, un chiffre lui aussi sans précédent depuis au moins 30 ans.

CHANGES

Le rebond amorcé par Wall Street permet au dollar de reprendre du terrain face aux valeurs refuges que sont le yen et le franc suisse, mais aussi face à l'euro, qui revient à 1,1252 après être monté à 1,1340 au moment de l'ouverture des marchés européens.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de près de deux points de base sur la journée pour finir à -0,442%, son plus bas niveau depuis le 29 mai.

Sur la semaine, il a chuté au total de 17 points.

Son équivalent américain est au contraire orienté à la hausse et prend 3,7 points à 0,6903%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est lui aussi rattrapé par le doute: si le Brent gagne 0,65% à 38,80 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,61% à 36,12 dollars.

L'un comme l'autre se dirigent vers leur première baisse hebdomadaire en sept semaines, un repli de plus de 8%.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1379,10 +0,94 +0,07% -15,08%

Eurostoxx 50 3153,74 +9,17 +0,29% -15,79%

CAC 40 4839,26 +23,66 +0,49% -19,05%

Dax 30 11949,28 -21,01 -0,18% -9,81%

FTSE 6105,18 +28,48 +0,47% -19,06%

SMI 9796,37 -32,21 -0,33% -7,73%

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 25587,70 +459,53 +1,83% -10,34%

S&P-500 3046,37 +44,27 +1,47% -5,71%

Nasdaq 9590,90 +98,17 +1,03% +6,89%

Nasdaq 100 9681,15 +92,67 +0,97% +10,86%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1252 1,1297 -0,40% +0,37%

Dlr/Yen 107,35 106,85 +0,47% -1,39%

Euro/Yen 120,80 120,73 +0,06% -0,94%

Dlr/CHF 0,9511 0,9440 +0,75% -1,73%

Euro/CHF 1,0703 1,0666 +0,35% -1,37%

Stg/Dlr 1,2526 1,2600 -0,59% -5,52%

Indice $ 97,0930 96,7330 +0,37% +0,96%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1734,57 1727,15 +0,43% +14,34%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 175,47 +0,23

Bund 10 ans -0,44 +0,01

Bund 2 ans -0,67 +0,01

OAT 10 ans -0,04 +0,00 +40,35

Treasury 10 ans 0,70 +0,05

Treasury 2 ans 0,19 +0,01

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 36,12 36,34 -0,22 -0,61% -40,99%

Brent 38,82 38,55 +0,27 +0,70% -41,21%

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)