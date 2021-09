Un record d'immatriculations chez UniDistance

Berne (awp/ats) - Au semestre d'automne 2021, 2334 étudiants se sont immatriculés auprès de la formation universitaire à distance (UniDistance), que ce soit en bachelor, master, ou en formation continue. Avec 195 personnes de plus qu'un an plus tôt, il s'agit d'un nouveau record pour l'institut universitaire.

Cette année, plus de 300 étudiants d'UniDistance ont en outre reçu leur diplôme universitaire, indique lundi l'institut dans un communiqué. Jamais encore les nouveaux diplômés n'avaient été aussi nombreux.

"Toujours plus de personnes souhaitent avoir accès à des études universitaires tout en travaillant, en s'occupant de leur famille ou en pratiquant un sport à haut niveau. Notre modèle d'études à distance flexibles le permet", explique Damien Carron, directeur services académiques chez UniDistance Suisse.

Revenant sur l'année 2020, UniDistance rappelle par ailleurs avoir reçu une accréditation institutionnelle, "qui lui donne une place officielle au sein du paysage universitaire suisse et pose les bases de son développement futur". L'accréditation est valable pour sept ans.

ats/al