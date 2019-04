Bourse de Paris : Un record pour le CAC40 avant la coupure de Pâques

Commençons par une anecdote sur le CAC40. L'indice parisien a le vent en poupe, avec un nouveau gain de 0,62% hier, à 5 563 points. Il se rapproche de ses meilleurs niveaux depuis la crise financière (mais reste éloigné de ses pics 2007). Toutefois, l'indice dividendes réinvestis (CAC40 GR) a signé un nouveau record historique hier à la clôture, à 14 695 points, en portant ses gains à 18% depuis le 1er janvier. Parenthèse française refermée.



Les investisseurs s'intéressent à nouveau depuis hier soir aux discussions entre la Chine et les Etats-Unis sur le commerce. Et les nouvelles sont plutôt bonnes : Donald Trump et Xi Jinping pourraient parapher un accord au mois de mai, alors que deux nouvelles rencontres sont programmées entre négociateurs à Pékin la semaine du 29 avril puis à Washington la semaine suivante. Ce sont en tout cas les rumeurs qui circulent dans la presse américaine. Dans un autre registre, le "Livre beige" de la Fed dévoilé hier soir dépeint une croissance "légère à modérée" en mars et début avril dans les territoires américains, avec toutefois quelques signaux de faiblesse du côté de la distribution et de l'automobile. Le rapport signale aussi que l'inflation reste sous contrôle, suggérant que la banque centrale conserve une certaine latitude sur sa politique monétaire.



En Asie, l'ambiance est plutôt aux prises de bénéfices ce matin. Les indicateurs avancés sont baissiers en Europe et aux Etats-Unis, alors que se profile le weekend de Pâques (pas de séances sur Euronext ni vendredi ni lundi), après une nouvelle série de publications d'entreprises.



Les temps forts économiques du jour



Avant la coupure pascale, les investisseurs vont faire le plein d'indicateurs macroéconomiques. Une grosse vague d'indices PMI flash s'annonce en Europe (de 9h15 pour la France à 10h00 pour la zone euro) et aux Etats-Unis (15h45). Il faudra aussi surveiller les ventes de détail britanniques (10h30), les ventes de détail américaines (14h30), l'indice Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30 également) puis les stocks des entreprises et l'indice des indicateurs avancés (16h00).



L'euro est repassé sous le cap de 1,13 USD. L'once d'or poursuit son reflux à 1272 USD. Le pétrole reste ferme après avoir légèrement reculé hier, à 63,72 USD pour le WTI et à 71,52 USD pour le Brent. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,571%, en léger retrait. Le Bitcoin gagne 1% et se rapproche des 5300 USD.



Les principaux changements de recommandations



ABB : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 23,40 à 24 CHF.

ASML : Nord L/B passe d'acheter à conserver en visant 195 EUR.

Countryside : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 375 GBp.

Danone : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 77,40 à 81,50 EUR.

Fiat Chrysler : Nord L/B démarre le suivi à la vente.

Ingenico : J.P. Morgan reprend le suivi à surpondérer en visant 78 EUR.

Kering : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 591 à 593 EUR.

LVMH : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 345 à 350 EUR.

Proximus : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 26 à 25 EUR.

Roche : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 265 à 290 CHF.

Securitas : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 130 SEK.

Straumann : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 840 à 965 CHF.