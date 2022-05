Un réformateur propose à Musk une structure d'"utilité publique" très tendance pour Twitter.

L'adoption de cette structure juridique serait l'un des nombreux moyens de s'assurer que Twitter sert l'intérêt public, même si Musk finit par revendre l'entreprise ou perdre le contrôle, a déclaré Rick Alexander, PDG de The Shareholder Commons.

"Si vous voulez qu'une entreprise soit plus responsable, un PBC est un facilitateur", a déclaré Alexander dans une interview. Parmi les autres idées que son groupe de défense à but non lucratif prévoit d'exposer dans une lettre adressée mercredi à Musk et aux principaux investisseurs de Twitter, figurent l'établissement de règles visant à protéger la transparence de Twitter et la création d'un trust indépendant chargé de faire respecter ces procédures.

Une fois que Twitter sera privatisé, a déclaré Alexander, "toute la pression que vous pourriez ressentir de la part des actionnaires publics pour maintenir un discours en ligne sain disparaîtra."

Un représentant de Musk n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Après avoir signé un accord pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, Musk a déclaré qu'il voulait améliorer la plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités, rendre ses algorithmes open source pour augmenter la confiance, vaincre les robots de spam et authentifier tous les humains.

Musk s'est qualifié d'"absolutiste de la liberté d'expression" et a critiqué les politiques de modération du contenu de Twitter. Des groupes de la société civile ont appelé https://accountabletech.org/wp-content/uploads/Letter-to-Twitter-Advertisers.pdf les principaux annonceurs de Twitter à maintenir les mesures précédentes prises par Twitter contre des contenus comme le harcèlement.

Ancien avocat d'affaires, Alexander s'est fait connaître en tant que dirigeant de B Lab, qui certifie que les entreprises respectent les normes sociales et environnementales.

Les "Public Benefit Corporations" sont une structure formelle de plus en plus utilisée par les entreprises lorsqu'elles se constituent en société, afin de clarifier comment les conseils d'administration peuvent donner la priorité aux intérêts des parties prenantes comme les travailleurs et les communautés, ainsi qu'aux actionnaires traditionnels. Les exemples incluent le fabricant de lunettes Warby Parker Inc et Veeva Systems Inc.

Certains investisseurs envisagent peut-être de remettre leur participation, car Musk a déclaré qu'il souhaitait en garder le plus possible lorsqu'il privatisera la société.

"S'assurer que Twitter est une force sociale positive à long terme est beaucoup plus important financièrement pour les actionnaires que de recevoir une prime pour leurs actions aujourd'hui", indique la lettre de Shareholder Commons.