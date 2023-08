Les investisseurs obligataires qui avaient positionné leurs portefeuilles de manière défensive en prévision d'une récession aux États-Unis ajustent leurs stratégies en fonction d'une économie étonnamment résistante qui maintiendra probablement les taux d'intérêt à un niveau élevé, plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu.

L'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie - dans laquelle la Réserve fédérale parvient à freiner l'inflation sans provoquer de contraction de la production - a fait l'objet d'un consensus plus large ces dernières semaines, ce qui a incité certains investisseurs à prendre plus de risques ou à réduire leurs paris sur une reprise des valeurs refuges telles que les obligations d'État.

Felipe Villarroel, gestionnaire de portefeuille chez TwentyFour Asset Management, qui se spécialise dans les titres à revenu fixe, a déclaré qu'il déplaçait certaines allocations des bons du Trésor à 10 ans vers des obligations d'entreprises américaines de qualité à 10 ans. Cette décision inverse une accumulation de positions sur les obligations d'État américaines à 10 ans qui a commencé il y a un an, lorsque les rendements augmentaient à la suite des hausses de taux d'intérêt de la Fed.

"Le risque d'un atterrissage brutal est en train d'être éliminé, ce qui ne signifie pas que nous soyons trop optimistes sur l'économie, mais que le scénario moyen pondéré s'est amélioré", a-t-il déclaré.

Pour les investisseurs qui s'attendaient à une aggravation des difficultés économiques, il est de plus en plus difficile de s'en tenir à ces prévisions. Au cours de l'année écoulée, le taux de chômage est resté résolument bas et la croissance a toujours été supérieure à la tendance.

"Il faudra plus de temps pour que les taux remontent", a déclaré John Madziyire, gestionnaire de portefeuille senior et responsable des bons du Trésor américain et des TIPS chez Vanguard Fixed Income Group. "En conséquence, nous avons réduit ces positions et nous nous attendons à ce qu'elles se concrétisent bien plus tard que nous ne l'avions prévu auparavant.

Les obligations d'État prennent généralement de la valeur, ce qui signifie que leurs rendements diminuent, pendant les périodes de faiblesse économique, mais les rendements à long terme ont grimpé ces dernières semaines, l'obligation de référence à 10 ans atteignant mardi son plus haut niveau depuis près de 10 mois.

Outre le fait que les investisseurs obligataires s'attendent à une plus grande résilience économique, ils prennent également en compte le récent changement de politique de la Banque du Japon en matière de contrôle de la courbe des taux, les questions relatives à la viabilité de la dette américaine, mises en évidence par l'abaissement de la note des États-Unis par l'agence Fitch, ainsi que les importants besoins de financement annoncés par le Trésor.

"Récession ou pas, nous pensons que la probabilité de taux d'intérêt plus élevés à long terme est bien plus grande que la probabilité de réductions à court terme", a déclaré la société d'investissement en crédit Oaktree Capital dans une note récente.

Danielle Poli, directrice générale et co-gestionnaire de portefeuille du fonds Oaktree Diversified Income Fund, a déclaré à Reuters que la société avait modifié ses allocations, dans la perspective de taux plus élevés pendant plus longtemps, par exemple en investissant davantage dans la dette à taux variable. Cependant, Oaktree est désormais plus sélectif dans les financements à effet de levier, un secteur dans lequel les emprunteurs sont plus sensibles à la hausse des coûts d'emprunt.

Les inquiétudes à long terme concernant la situation budgétaire des États-Unis ont récemment fait grimper les rendements des obligations du Trésor à 30 ans d'environ 20 points de base, a déclaré Anthony Woodside, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe américains chez LGIMA.

Il s'attend à ce que les primes de terme, c'est-à-dire la compensation que les investisseurs exigent pour détenir des obligations à long terme, continuent d'augmenter.

"Ces dernières semaines, nous avons tactiquement misé sur les pentifications de la courbe des rendements, mais en fixant des limites de risque relativement strictes pour ces opérations, compte tenu des niveaux élevés de volatilité", a déclaré M. Woodside.

FAIBLE CONVICTION

L'essentiel du resserrement monétaire le plus agressif depuis des décennies étant probablement dans le rétroviseur, de nombreux acteurs de Wall Street admettent qu'ils se sont trompés dans leurs prévisions.

"Je pense que le plus grand mea culpa pour moi personnellement, mais aussi, je pense, pour l'ensemble du marché, est d'avoir mal compris que les taux d'intérêt pourraient être plus élevés plus longtemps et qu'il pourrait ne pas y avoir de récession, ce qui serait positif pour les transactions à risque", a déclaré Stephen Dover, stratège en chef du marché chez Franklin Templeton Investment Solutions.

Les actifs dits à risque, tels que les actions et les obligations d'entreprise à haut rendement, qui ont tendance à mal se comporter en période de ralentissement économique, sont sortis en force de la crise de l'année dernière, tandis que les valeurs sûres, telles que les bons du Trésor américain, sont restées à la traîne.

L'optimisme croissant concernant un atterrissage en douceur s'accompagne toutefois de plusieurs mises en garde, ce qui fait qu'il est difficile pour les investisseurs d'adhérer avec conviction aux perspectives macroéconomiques actuelles.

Une nouvelle accélération de l'inflation pourrait conduire à des taux plus élevés que ceux prévus par le marché. Cela augmenterait les risques d'un ralentissement économique plus marqué. Par ailleurs, le décalage dans le temps de l'impact total des hausses de taux de la Fed peut inquiéter les investisseurs.

Certains naviguent dans l'incertitude en combinant l'exposition aux obligations à court terme à haut rendement avec les obligations à long terme en cas de ralentissement.

Chip Hughey, directeur général de Fixed Income chez Truist Advisory Services, a déclaré qu'il recommandait une "structure en haltère" qui couvre les obligations à court terme avec des obligations à long terme "si nous entrons dans une période où le risque est moins élevé".

Pour l'équipe de Madziyire chez Vanguard, cela signifie que les transactions sont devenues plus petites.

"Les gestionnaires de portefeuille ont la possibilité de prendre une position, dans le cadre d'une certaine tolérance, mais il ne s'agit pas d'une position importante", a-t-il déclaré. "Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de consensus sur la direction à prendre.