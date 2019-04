Un report du Brexit au 30 mars 2020 envisagé à Bruxelles-responsable

BRUXELLES, 9 avril (Reuters) - La date du Brexit pourrait être reportée au 30 mars 2020, a déclaré mardi soir un responsable de l'Union européenne, alors que des représentants des Vingt-Sept préparaient le Conseil européen de mercredi à Bruxelles, appelé à statuer sur cette question.

La Première ministre britannique, Theresa May, a demandé un report au 30 juin de la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE, qui, pour l'heure, reste fixée au 12 avril en fin de journée. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, est partisan quant à lui d'un report plus long, parlant d'un an.

La France, quant à elle, ne s'opposera pas à un report de quelques mois, à condition qu'il s'accompagne de l'engagement du Royaume-Uni de ne pas participer pleinement aux futures décisions structurantes pour l'Union européenne, a déclaré mardi une source à l'Elysée. (Jan Strupczewski; Eric Faye pour le service français)