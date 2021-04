Un représentant de Pékin à Hong Kong avertit les puissances étrangères de ne pas interférer

HONG KONG, 14 avril (Reuters) - Le principal représentant de Pékin à Hong Kong a déclaré jeudi que toute puissance étrangère qui tenterait d'utiliser le centre financier mondial comme un pion serait confrontée à des contre-mesures, dans un contexte d'escalade des tensions entre la ville et les gouvernements occidentaux.

Luo Huining, directeur du bureau de liaison de la Chine à Hong Kong, s'est exprimé lors d'une cérémonie marquant la Journée d'éducation à la sécurité nationale, organisée par les autorités pour promouvoir la loi de sécurité imposée par la Chine l'année dernière.

"Nous donnerons une leçon à toutes les forces étrangères qui ont l'intention d'utiliser Hong Kong comme un pion", a déclaré Luo Huining.

La nouvelle loi a suscité des critiques de la part de l'Occident, qui lui reproche de restreindre les droits et les libertés dans l'ancienne colonie britannique, à laquelle on avait promis un haut degré d'autonomie lors de son retour à la domination chinoise en 1997. Ses partisans affirment qu'elle a rétabli l'ordre à la suite des manifestations massives contre le gouvernement et la Chine en 2019.

La Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont échangé des sanctions au cours de l'année écoulée, la loi sur la sécurité et les mesures prises pour réduire la représentation démocratique dans les institutions de la ville ayant exacerbé les tensions. (Clare Jim; version française Camille Raynaud)