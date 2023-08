Le président d'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a exhorté jeudi le président Joe Biden à adopter des restrictions étendues sur les investissements américains en Chine, en particulier dans les secteurs clés susceptibles de nuire à la sécurité nationale des États-Unis.

Le représentant Mike Gallagher, un républicain qui dirige la commission spéciale sur la Chine, souhaite que l'administration Biden "inclue dans les nouvelles restrictions les investissements des marchés privés et publics à destination de la Chine".

Cette lettre est la dernière en date des pressions exercées par les législateurs des deux partis pour que M. Biden mette au point des restrictions sévères sur les investissements américains en Chine. M. Biden devrait adopter de nouvelles restrictions sur les investissements sortants en Chine dans les semaines à venir, ont indiqué des sources à Reuters.

Depuis plus de deux ans, les législateurs américains font pression sur l'administration Biden pour qu'elle renforce la surveillance des investissements des entreprises et des particuliers américains en Chine.

M. Gallagher a déclaré que les investissements américains en Chine "posent un risque important pour la sécurité nationale, exposent les Américains à des risques financiers importants et systémiques et les rendent complices - souvent à leur insu - de violations des droits de l'homme".

Reuters a rapporté en juillet que l'administration Biden était en train de finaliser un décret qui restreindrait également certains investissements dans des secteurs tels que les semi-conducteurs avancés, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle.

M. Gallagher a déclaré que les investissements dans les secteurs clés liés à la sécurité nationale et à l'essor technologique de la Chine devraient être limités afin de garantir que les capitaux américains "ne soutiennent pas le renforcement continu de l'Armée populaire de libération (APL), ne facilitent pas les violations des droits de l'homme ou le système de surveillance techno-totalitaire du PCC, et ne renforcent pas notre dépendance à l'égard de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement essentielles".

La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

Le porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu, a déclaré que les États-Unis "politisent habituellement les questions technologiques et commerciales et les utilisent comme un outil et une arme au nom de la sécurité nationale [...]. Nous suivrons de près l'évolution de la situation et préserverons fermement nos droits et nos intérêts".

M. Gallagher souhaite que l'ordonnance de M. Biden protège les droits des actionnaires en obligeant les entreprises chinoises à respecter les mêmes normes de diligence raisonnable que les entreprises américaines et "que ces restrictions à l'investissement soient prévisibles et apportent une certitude aux investisseurs. Évitez de créer un processus de sélection onéreux, au cas par cas".

Il souhaite également que M. Biden "consulte ses alliés et partenaires avant de mettre en œuvre de nouvelles restrictions et les exhorte à adopter des restrictions parallèles sur les investissements en Chine".

Le mois dernier, le Sénat a approuvé à une écrasante majorité une loi exigeant la notification de certains investissements sortants en Chine.

La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les restrictions imposées aux investisseurs américains ne devaient pas être "trop larges".

M. Gallagher a déclaré mardi que la commission enquêtait sur BlackRock et MSCI pour avoir facilité le flux de capitaux américains vers des entreprises que le gouvernement américain a jugées coupables d'alimenter les progrès militaires de la Chine ou les violations des droits de l'homme.