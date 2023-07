Un réservoir du Vermont a menacé de submerger une digue protégeant la capitale de l'État mardi et d'aggraver les inondations "catastrophiques" qui ont déjà fermé les routes menant à la sortie de la ville et piégé certains habitants dans leurs maisons.

Tôt mardi matin, le barrage de Wrightsville, qui forme un réservoir à 6,4 km au nord de Montpelier, avait encore une capacité de stockage de 1,8 mètre, a écrit le directeur municipal William Fraser sur Facebook.

Une fois la limite franchie, un déversoir libérerait de l'eau dans la branche nord de la rivière Winooski, a-t-il averti, aggravant ce que le National Weather Service décrit comme une inondation "catastrophique" dans le centre-ville de Montpelier, où la branche nord converge avec une deuxième branche de la Winooski.

M. Fraser a exhorté les 8 000 habitants de la ville à se préparer à monter dans les étages supérieurs de leurs maisons, les fermetures d'autoroutes rendant les évacuations irréalistes.

Le chef des pompiers de Montpelier, Robert Gowans, a déclaré que des équipes de secours en bateau avaient atteint une douzaine de personnes bloquées dans des maisons et des véhicules dans la ville, où plus de 18 cm de pluie sont tombés au cours des deux derniers jours.

"Mais pour l'instant, le soleil est au rendez-vous et la rivière se retire", a déclaré M. Gowans, précisant qu'un inspecteur surveillait le barrage. "Espérons que le pire est passé.

À 10 h 45 (HNE), la rivière Winooski à Montpelier avait atteint une hauteur de 6,46 m, soit un peu moins que le niveau maximal qu'elle avait atteint plus tôt dans la matinée. Les inondations à Montpelier devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'après-midi, date à laquelle la rivière devrait descendre en dessous de 15 pieds, selon le National Weather Service.

Des images vidéo de Fox Weather ont montré que les eaux de crue avaient déjà atteint les fenêtres des commerces et le toit des véhicules dans le quartier pittoresque du centre-ville de Montpelier.

"Une telle situation ne s'est jamais produite depuis la construction du barrage et il n'y a donc pas de précédent en ce qui concerne les dommages potentiels", a écrit M. Fraser. "Les dégâts seront particulièrement importants le long du corridor de la rivière North Branch et dans le centre-ville.

Aucune victime n'a été signalée dans le Vermont jusqu'à présent.

Les autorités du Vermont estiment que ces inondations sont les pires depuis l'ouragan Irene qui a atteint l'État en 2011 sous la forme d'une tempête tropicale et qui a causé environ 750 millions de dollars de dégâts et sept décès dans le Vermont.

Conor Casey, membre du conseil municipal de Montpelier, a déclaré que la forme de la ville - bordée de collines et dont le centre-ville est situé dans une vallée - augmentait le risque d'inondation.

"Ma femme et moi vivons au bord de la rivière et il y a environ deux pieds de distance entre la rivière et le salon", a-t-il déclaré. "Nous y sommes un peu habitués depuis Irène, donc ce n'est pas totalement étranger, mais je pense que ce qui est effrayant, c'est que c'est un peu pire jusqu'à présent.

DAVANTAGE DE PLUIE PRÉVUE

À titre préliminaire, le prévisionniste privé AccuWeather a estimé les dommages et les pertes économiques liés aux inondations actuelles entre 3 et 5 milliards de dollars, en se basant sur sa propre méthode d'évaluation.

Les inquiétudes concernant le barrage se sont aggravées alors que de nouvelles pluies menacent de provoquer de nouvelles inondations dans le Vermont, dans le nord-est de l'État de New York et dans certaines parties du Connecticut et du Massachusetts, selon le National Weather Service.

Des averses légères à modérées sont prévues mardi, avant de s'atténuer progressivement au cours de la journée. Des averses de pluie et des orages sont prévus chaque jour de la semaine.

De nombreuses parties de la région ont déjà reçu jusqu'à 20 cm de pluie au cours des derniers jours. Les pluies torrentielles ont provoqué des crues torrentielles qui ont gonflé les rivières et les ruisseaux de toute la région, envahi les petites villes et forcé la fermeture des principaux axes routiers.

La Winooski est l'une des trois principales rivières du Vermont dont les crêtes atteignaient mardi matin des niveaux record ou presque, a indiqué Marlon Verasamy, prévisionniste du service météorologique.

À Johnson, dans le centre du Vermont, la rivière Lamoille atteignait 21 pieds, soit environ 5 pieds au-dessus de son niveau de crue normal.

Les inondations ont déjà entraîné 50 sauvetages en bateau rapide et la mort d'une femme emportée par les flots devant son fiancé dans l'État de New York, selon les autorités.