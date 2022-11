Un responsable de la Fed de New York : Le dollar numérique pourrait accélérer le règlement des opérations de change

Michelle Neal, qui est à la tête du groupe Marchés de la banque, n'a pas dit que quelque chose impliquant une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, était imminent. Mais elle a expliqué que les efforts de recherche de la banque ont permis d'identifier comment ce type de monnaie pourrait profiter à un élément clé du système financier.

Les opérations de change au comptant "sont essentielles dans le contexte des paiements transfrontaliers et servent d'élément de base pour des transactions plus longues et plus complexes", a déclaré Mme Neal dans le texte des remarques qui seront prononcées devant une conférence à Singapour. Elle a noté que le règlement de ces transactions prend environ deux jours, "ce qui laisse une certaine marge d'amélioration".

Selon le travail de recherche, un dollar numérique de la Fed, utilisé dans une capacité de gros, et la technologie pour enregistrer les transactions "entraîne un règlement instantané et atomique."

M. Neal a déclaré que les travaux de recherche "indiquaient que le règlement pouvait se produire en moins de 10 secondes en moyenne et que la mise à l'échelle horizontale était possible."

La Fed étudie depuis un certain temps comment elle pourrait lancer un dollar entièrement numérique que certains ont appelé Fedcoin. Les dirigeants de la Fed ont déclaré que tout lancement d'un tel actif nécessiterait le soutien des dirigeants élus.

Certains banquiers centraux se sont demandé si une CBDC pour les États-Unis était même nécessaire.