Un haut responsable de la Federal Reserve Bank of New York a déclaré mercredi qu'il était temps pour les acteurs du marché de se préparer aux nouvelles règles de compensation qui se profilent sur le marché des obligations du Trésor.

Citant une nouvelle règle de la Securities and Exchange Commission rendant obligatoire la compensation centrale sur le marché des obligations d'État, Michelle Neal, qui dirige le groupe des marchés de la Fed de New York, a déclaré que "compte tenu de l'importance et de la portée de ce changement de structure du marché, il est crucial que les participants au marché s'engagent dès maintenant à identifier la manière dont la règle de la SEC affecte leurs activités et à développer des plans pour la compensation des transactions éligibles".

"La compensation des liquidités du Trésor doit entrer en vigueur d'ici la fin de 2025, et la compensation des pensions doit entrer en vigueur d'ici le 30 juin 2026", a déclaré M. Neal dans le texte d'un discours qui sera prononcé avant le Forum du Trésor de l'ISDA/SIFMA à New York. "Ces dates peuvent sembler lointaines aujourd'hui, mais le temps passera vite compte tenu de la complexité de la situation.

Mme Neal a déclaré dans son discours que le nouveau système de compensation centrale aura un impact tangible sur les marchés. "En pratique, ces changements devraient entraîner une migration importante des opérations de pension du Trésor vers la compensation centrale", a-t-elle déclaré, ajoutant que "les opérations de trésorerie électroniques des sociétés de négociation principales seront probablement transférées vers la compensation centrale".

Mme Neal a également noté que le nouveau régime apporte des avantages en termes de transparence. "Un plus grand nombre de transactions passant par les plateformes de compensation centrale augmenterait également la visibilité des flux de compensation et de règlement pour le secteur officiel, ce qui permettrait d'améliorer la surveillance du marché", a-t-elle déclaré.