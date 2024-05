Un responsable sanitaire du Michigan a déclaré mercredi qu'un ouvrier laitier avait contracté la grippe aviaire. Il s'agit du deuxième cas humain signalé aux États-Unis depuis que la présence du virus a été confirmée pour la première fois chez des vaches laitières à la fin du mois de mars.

L'infection d'un ouvrier laitier du Texas a été confirmée en avril. Le Michigan est l'un des neuf États à avoir signalé la présence de la grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières.

Chelsea Wuth, responsable de l'information publique

Département de la santé et des services sociaux du Michigan, n'a pas souhaité donner plus de détails. (Reportage de Jasper Ward ; Rédaction d'Eric Beech et Franklin Paul)