Un responsable texan qualifie la réponse de la police à la fusillade d'Uvalde d'"échec lamentable".

Le commandant sur place a pris des "décisions terribles" et les agents présents sur les lieux n'étaient pas suffisamment formés, ce qui a fait perdre un temps précieux qui aurait pu sauver des vies, a déclaré McCraw aux législateurs lors d'une audience du Sénat du Texas sur la fusillade de masse du 24 mai.

"Il existe des preuves irréfutables que la réponse des forces de l'ordre à l'attaque de l'école élémentaire Robb a été un échec lamentable et contraire à tout ce que nous avons appris", a déclaré McCraw.

De nombreux parents et proches des écoliers et du personnel ont exprimé leur profonde colère à l'égard des actions de la police après que le tireur soit entré dans l'école primaire Robb et ait commencé à tirer.

Un délai dont McCraw a parlé est la recherche d'une clé pour la porte de la salle de classe où la fusillade a eu lieu. Il a fait remarquer que la porte n'était pas verrouillée et qu'il n'y avait aucune preuve que les officiers avaient essayé de voir si elle était sécurisée pendant que d'autres cherchaient une clé.

"Il n'y a aucun moyen ... pour le sujet de verrouiller la porte de l'intérieur", a déclaré McCraw.

Quelques jours après la fusillade, le DPS du Texas a déclaré que pas moins de 19 agents ont attendu plus d'une heure dans un couloir à l'extérieur des salles de classe 111 et 112 avant qu'une équipe tactique dirigée par la U.S. Border Patrol n'entre finalement. McCraw a réitéré cela lors de l'audience de mardi.

"Les officiers avaient des armes, les enfants n'en avaient pas. Les officiers avaient des gilets pare-balles, les enfants n'en avaient pas. Les officiers avaient une formation, le sujet n'en avait aucune. Une heure, 14 minutes et huit secondes - c'est le temps que les enfants ont attendu, et les enseignants ont attendu, dans la salle 111 pour être secourus", a déclaré le directeur du DPS.

"Trois minutes après que le sujet soit entré dans le bâtiment ouest, il y avait un nombre suffisant d'agents armés portant des gilets pare-balles pour isoler, distraire et neutraliser le sujet", a ajouté M. McCraw.

"La seule chose qui a empêché un couloir d'officiers dévoués d'entrer dans la salle 111, et 112, était le commandant sur place, qui a décidé de placer la vie des officiers avant celle des enfants", a déclaré le directeur lors de l'audience.

McCraw a déclaré que le commandant sur place, Pete Arredondo, chef de la police des écoles d'Uvalde, "a attendu la radio et les fusils, et il a attendu les boucliers et il a attendu le SWAT. Enfin, il a attendu une clé qui n'a jamais été nécessaire".

Le procureur d'Uvalde a demandé à la ville de ne pas divulguer les documents liés à l'enquête du procureur sur la fusillade de l'école, a déclaré le maire Don McLaughlin dans un communiqué. Il a ajouté qu'à ce jour, le procureur et le département de la sécurité publique n'ont fourni à la ville aucune information sur leur enquête.

Plus tard dans la journée de mardi, le conseil municipal d'Uvalde envisagera d'imposer un congé à Arredondo, selon l'ordre du jour de sa réunion prévue dans la soirée.

Plus tôt ce mois-ci, Arredondo a déclaré qu'il ne s'est jamais considéré comme le commandant de l'incident sur la scène de la fusillade, et qu'il n'a pas ordonné à la police de se retenir de pénétrer dans le bâtiment.

Arredondo a déclaré au Texas Tribune qu'il avait laissé ses deux radios à l'extérieur de l'école parce qu'il voulait avoir les mains libres pour tenir son arme. Il a déclaré avoir fait appel à des équipements tactiques, à un tireur d'élite et à des clés pour pénétrer à l'intérieur, se retenant de franchir les portes pendant 40 minutes pour éviter de provoquer des tirs d'arme à feu.

Les membres de la communauté ainsi que les parents des victimes ont exhorté Arredondo à démissionner au cours d'une réunion passionnée du conseil scolaire lundi, rapporte ABC News.