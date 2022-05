Un revers pour la bataille COVID de Shanghai ; Pékin se concentre sur les tests de masse

Les mesures sévères prises contre le coronavirus à Shanghai ont suscité une rare colère de la part de la population. Des millions de personnes parmi les 25 millions d'habitants de la ville ont été confinées à l'intérieur pendant plus d'un mois, certaines ont été enfermées dans des complexes résidentiels clôturés et beaucoup ont eu du mal à se procurer les produits de première nécessité.

Les habitants de Shanghai ont poussé un soupir de soulagement ce week-end en apprenant qu'aucun cas n'avait été confirmé en dehors des zones de quarantaine depuis deux jours, mais les mauvaises nouvelles sont arrivées lundi avec le rapport des 58 nouvelles infections.

Les autorités n'ont pas fait de commentaires sur les nouveaux cas lors d'un point de presse, mais les membres du public se sont exprimés en ligne.

"Ils ont annoncé qu'ils ont éradiqué les cas au niveau communautaire trop tôt", a commenté une personne sur la plateforme de médias sociaux Weibo.

Mais de nombreuses personnes ont également trouvé du réconfort dans les données qui ont montré une tendance encourageante avec 32 nouveaux décès dimanche, contre 38 un jour plus tôt, et 6 606 nouveaux cas asymptomatiques, contre 7 084 le jour précédent.

"Il y a de l'espoir pour le mois de mai", a déclaré un autre utilisateur de Weibo.

Le coronavirus est apparu pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019 et pendant les deux années, les autorités ont réussi à garder les épidémies largement sous contrôle avec des fermetures et des interdictions de voyage.

Mais la variante Omicron, qui se propage rapidement, a mis à l'épreuve la politique "zéro COVID" de la Chine cette année, une année importante pour le président Xi Jinping qui devrait obtenir un troisième mandat à la tête du pays.

NOUVEAU REGARD SUR PEKIN

La politique chinoise en matière de COVID semble de plus en plus bizarre pour une grande partie du monde extérieur, où de nombreux gouvernements ont assoupli les restrictions, ou les ont carrément supprimées, dans le but de "vivre avec le COVID", même si les infections se propagent.

La Chine n'a donné aucun signe de déviation de sa politique, malgré le nombre croissant de victimes dans la deuxième plus grande économie du monde, et les vagues de perturbation qui se propagent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Dans la capitale, qui compte 22 millions d'habitants, les autorités renforcent les restrictions du COVID pendant les cinq jours de vacances de la Fête du travail qui se terminent mercredi, traditionnellement l'une des saisons touristiques les plus chargées.

Pékin, avec des dizaines d'infections quotidiennes dans une épidémie qui entre maintenant dans deux semaines, n'a pas verrouillé, s'appuyant plutôt, du moins pour le moment, sur des tests de masse pour localiser et isoler les infections.

Les restaurants de Pékin sont fermés et certains immeubles d'habitation sont scellés. Les rues sont calmes et les habitants qui s'aventurent dehors doivent présenter des tests de coronavirus négatifs pour entrer dans la plupart des lieux publics.

Les autorités recherchent les contacts proches des cas confirmés, les avertissent de rester chez eux et de contacter les autorités, et demandent à tout le monde de respecter les règles de confinement.

La Chine a signalé 7 822 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, contre 8 329 nouveaux cas un jour plus tôt, a déclaré la Commission nationale de la santé lundi.

Les 32 nouveaux décès survenus en Chine ont tous eu lieu à Shanghai, ce qui porte le nombre total de décès dans le pays depuis l'apparition du virus à 5 092.

L'Inde, le seul pays dont la population est comparable à celle de la Chine (1,4 milliard d'habitants), a officiellement enregistré plus d'un demi-million de décès, mais certains experts de la santé estiment que son bilan est encore plus lourd.