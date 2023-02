Un risque pris, la société britannique Sunak annonce le cadre Windsor

M. Sunak a estimé que le secret était essentiel pour restaurer la confiance avec l'Union européenne après que les relations aient été mises à rude épreuve sous les prédécesseurs Boris Johnson et Liz Truss, qui ont adopté une ligne dure et ont été accusés de nuire aux négociations en négociant en public.

Mais c'est le secret qui a nourri la suspicion entre deux gros bonnets du débat sur le Brexit qui dure depuis des années - le Democratic Unionist Party (DUP), le plus grand parti unioniste d'Irlande du Nord, et le groupe de recherche européen (ERG), conservateur et pro-Brexit.

Les deux groupes ayant déclaré qu'ils allaient maintenant examiner les détails de l'accord de lundi avant de proposer un verdict, M. Sunak espère que les changements qu'il a négociés permettront de surmonter l'aigreur qui a marqué les semaines précédant ce qu'il a appelé une percée décisive avec la présentation du "cadre de Windsor".

"Je suis heureux de vous annoncer que nous avons maintenant fait une percée décisive. Ensemble, nous avons modifié le protocole original et nous annonçons aujourd'hui le nouveau cadre de Windsor", a déclaré M. Sunak lors d'une conférence de presse.

Il a déclaré que l'accord faciliterait les échanges entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, enracinerait fermement la place de la province au sein du Royaume-Uni et donnerait aux parlementaires de la province la possibilité de décider s'ils doivent appliquer la législation européenne, Londres ayant un droit de veto.

"Je crois que le cadre d'aujourd'hui les aborde (les préoccupations de l'Irlande du Nord) ... Je crois que ce que nous avons obtenu aujourd'hui est une véritable percée."

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié l'accord d'historique, ouvrant un "nouveau chapitre" dans les relations avec la Grande-Bretagne, et a salué l'honnêteté du "cher Rishi" dans ses relations avec le bloc.

LA RATIONALITÉ EST DE RETOUR

Le ton de leur conférence de presse conjointe à Windsor, près du château du monarque, était à mille lieues des lectures glaciales postées sur Twitter après les entretiens avec les fonctionnaires des administrations Johnson et Truss.

À l'époque, les deux anciens dirigeants avaient menacé de déchirer le protocole d'Irlande du Nord par une législation au Parlement et leurs administrations avaient régulièrement critiqué l'UE pour son excès de légalisme et sa rigidité.

Depuis qu'il est devenu premier ministre en octobre, M. Sunak s'est plutôt efforcé de resserrer les liens avec le bloc, encouragé par la coopération plus étroite entre Londres et Bruxelles sur le conflit ukrainien.

En faisant pression sur le projet de loi sur le protocole de l'Irlande du Nord, qui aurait pratiquement déchiré l'accord précédent, il a vu la résolution de l'impasse de l'Irlande du Nord comme une "victoire" concrète pour son administration qui a eu du mal à s'établir.

Un fonctionnaire ayant travaillé à Downing Street a déclaré que plusieurs premiers ministres avaient placé le protocole dans "la catégorie des victoires possibles", quelque chose de concret qu'un dirigeant pourrait faire s'il se trouvait sous le feu des critiques - et M. Sunak s'est trouvé sous pression sur tous les sujets, des grèves à la lutte contre l'immigration clandestine.

Le parti travailliste d'opposition britannique est largement en tête dans les sondages d'opinion et plusieurs parlementaires disent qu'ils se concentrent désormais sur les questions locales pour saisir toute chance de conserver leur siège lors d'une élection nationale prévue l'année prochaine.

Il s'est immédiatement attiré les louanges de Bruxelles.

"La rationalité est de retour", a déclaré Bernd Lange, chef de la commission du commerce au Parlement européen, sur Twitter. "J'ai beaucoup apprécié la Realpolitik de Sunak au lieu de la frime et des jeux tactiques du passé."

UNE OPPOSITION À DOMICILE ?

Mais Sunak doit encore convaincre non seulement certains de ses parlementaires de l'ERG, mais surtout le DUP. Un initié a déclaré que les unionistes craignent d'assister à une répétition de 2017, lorsqu'ils ont dû monter une opposition contre un accord qui ne leur plaisait pas.

L'ancienne première ministre Theresa May poursuivait alors les négociations avec l'UE lorsqu'elle a été contrainte d'interrompre les discussions pour prendre un appel d'Arlene Foster, alors chef du DUP, qui a déclaré que son parti ne pouvait pas soutenir le plan de May.

Le chef du DUP, Jeffrey Donaldson, s'est exprimé avant que la nouvelle d'un accord n'apparaisse, et a déclaré qu'ils prendraient le temps d'examiner les détails avant de décider de l'accepter ou non. L'ERG a également déclaré qu'il étudierait les détails.

Sunak s'est entretenu avec le DUP, ainsi qu'avec l'ERG, qui ont déclaré qu'ils suivraient la décision du parti unioniste, mais certains ont eu l'impression d'avoir été écartés des pourparlers uniquement pour qu'on leur demande leur avis à la toute fin du processus.

"Je ne suis pas opposé à lui", a déclaré un partisan conservateur du Brexit. "Je veux simplement qu'il fasse ce qu'il faut".