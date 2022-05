Un rival s'absente des élections au Liban. Maintenant le Hezbollah pourrait combler le vide

Abdallah al-Rahman ne déposera pas de bulletin de vote, cependant.

"Je ne voterai pour personne", a déclaré le sculpteur et activiste aux cheveux roux, écartant les candidats dont les photos sont placardées sur les bâtiments et les panneaux d'affichage géants de la deuxième ville du Liban, Tripoli, à l'approche des élections parlementaires nationales du 15 mai.

Rahman est issu de la communauté musulmane sunnite, l'un des principaux groupements du pays et un contrepoids traditionnel au Hezbollah, un puissant groupe chiite soutenu par l'Iran.

Pourtant, comme beaucoup de ses compatriotes sunnites, il ne participera pas aux élections après le retrait choquant du leader de longue date et figure de proue de sa communauté, Saad al-Hariri, descendant d'une dynastie politique.

Rami Harrouq, qui vit dans le fief de Hariri, Bab al-Tebbaneh, dans le nord de Tripoli, ne participera pas non plus. Les candidats alternatifs n'ont pas impressionné cet ouvrier d'usine de 39 ans, et il a été usé par l'effondrement économique du pays.

"Nous avons beaucoup de ressentiment envers les politiciens - surtout à Tripoli. Ces deux dernières années ont été pleines de malheurs pour nous", a-t-il déclaré. "Bien sûr, je ne voterai pas".

Une abstention élevée chez les sunnites - ainsi qu'une fragmentation du vote sunnite suite au fait que Hariri a tourné le dos à la politique - pourrait faire le jeu du Hezbollah et de ses alliés, qui ont collectivement remporté 71 des 128 sièges lors du dernier vote au Liban en 2018, selon certains experts politiques.

"En raison de ce que Saad Hariri a fait, le Hezbollah a maintenant les deux tiers du parlement dans sa ligne de mire", a déclaré Ibrahim al-Jawhari, un analyste politique qui a été conseiller de l'ancien Premier ministre Hariri, en faisant référence au seuil qui mettrait le groupe et ses alliés à l'abri des vetos.

Les gains du Hezbollah se répercuteraient bien au-delà de ce petit pays d'environ 7 millions d'habitants. Israël, le voisin du Liban au sud, considère le groupe comme une menace pour la sécurité nationale et lui a fait la guerre par le passé. Washington, Londres et une grande partie de l'Europe l'ont classé comme une organisation terroriste.

Un tel changement politique en faveur du mouvement affirmerait la position du Liban dans la sphère d'influence régionale de l'Iran, qui mène une bataille par procuration avec son grand rival sunnite, l'Arabie saoudite, dans tout le Moyen-Orient et est à couteaux tirés avec les États-Unis.

Le Hezbollah est une organisation qui occupe une place unique dans la société libanaise. Il commande une aile paramilitaire qui, selon certains experts, dispose d'un arsenal plus puissant que l'armée nationale, tout en gérant des hôpitaux et des écoles - ce qui lui vaut la description fréquente d'un "État dans l'État".

Le groupe lui-même a déclaré qu'il s'attendait à ce que la composition du nouveau parlement diffère peu de celle du parlement sortant et qu'il ne souhaite ni n'attend une majorité des deux tiers. Son principal allié chrétien, par exemple, devrait perdre des sièges.

Pourtant, toute emprise élargie sur le Parlement pourrait donner au Hezbollah plus d'influence sur les élections présidentielles qui auront lieu plus tard cette année et sur les projets de réforme économique exigés par le Fonds monétaire international, et même permettre des amendements à la constitution.

Cela pourrait également isoler le Liban à un moment où il a désespérément besoin du soutien international. Les trois quarts de la population se trouvent sous le seuil de pauvreté dans un contexte d'effondrement économique que de nombreuses personnes attribuent à la paralysie politique et à la corruption.

Les loyautés politiques dans le pays suivent principalement des lignes sectaires et le pouvoir est partagé entre les groupes musulmans et chrétiens dans un système complexe visant à préserver un équilibre entre les factions qui ont pris les armes les unes contre les autres dans le passé.

UN SENTIMENT DE PERTE

Lorsque M. Hariri a annoncé en janvier qu'il prenait du recul par rapport à la politique et que ni lui ni le Courant du Futur ne participeraient aux prochaines élections, cela a été largement perçu comme un boycott de facto par le poids lourd de la politique.

Cette décision - qui a choqué ses partisans comme ses rivaux - a couronné des années de difficultés politiques pour Hariri. Ses chances décroissantes ont reflété une détérioration des relations avec Riyad, qui a coupé les liens avec Hariri lorsque l'emprise du Hezbollah s'est resserrée.

"Nous ne devons pas oublier que depuis 1992 à Beyrouth, les gens n'avaient qu'un seul nom sur les lèvres - Hariri. Que ce soit Rafik ou Saad, c'était Hariri", a déclaré Fouad Makhzoumi, un homme d'affaires sunnite et membre du parlement qui se représente.

"Quand il n'est plus là, que faites-vous ?" a-t-il ajouté. "Il y a un sentiment d'être perdu".

Rafik, également ancien premier ministre, a été assassiné en 2005.

Bien que le Courant du Futur n'ait pas officiellement appelé au boycott, ses bastions à Beyrouth sont parsemés d'affiches encourageant les gens à ne pas participer au vote et ses partisans ont tweeté des messages similaires.

La participation devrait être particulièrement faible dans les districts à majorité sunnite du Liban, selon le sondeur indépendant Kamal Feghali.

Il a déclaré à Reuters qu'environ 30 % des personnes ayant voté dans ces districts en 2018 ont déclaré qu'elles ne voteraient pas cette année - le niveau de désillusion le plus élevé se situant à Tripoli. Cela se compare à une moyenne de 20 % à l'échelle nationale.

Mustafa Allouch, membre fondateur du Courant du Futur, a déclaré à Reuters qu'il comprenait le dédain dans les rues, mais que rester sur la touche n'était pas la solution.

Cet homme de 64 ans a démissionné du parti, retardé ses projets de retraite et choisi de se présenter en tant qu'indépendant car il craignait que le "vide" laissé par le retrait de Hariri ne permette aux listes soutenues par le Hezbollah de s'imposer.

"C'est très dangereux, car cela abaisse le seuil électoral et ouvre la porte à ceux dont nous avons parlé plus tôt, le Hezbollah ... pour obtenir des sièges et prendre le contrôle de la ville", a-t-il déclaré.

L'APPEL DU GRAND MUFTI

On estime que les sunnites et les chiites représentent chacun un peu moins d'un tiers de la population, les chrétiens représentant environ 40 %. Selon la loi électorale, les candidats ne peuvent pas se présenter en tant qu'individus mais doivent se présenter en listes.

Dans le district du Akkar, au nord de Tripoli, à majorité sunnite, le Futur a remporté cinq des sept sièges en 2018. Quatre des législateurs gagnants se présentent à nouveau sur deux listes distinctes.

À l'approche du vote, les principales personnalités sunnites se sont concentrées pour tenter de stimuler la participation des électeurs à l'échelle nationale.

Bahaa Hariri, frère aîné et rival politique de Saad, a fondé un mouvement connu sous le nom de "Ensemble pour le Liban" qui a diffusé des publicités à travers les stations de radio encourageant les gens à voter, sans nommer de candidats préférés.

En avril, le chef religieux de la communauté sunnite du Liban, le Grand Mufti Abdullatif Derian, a déclaré dans un sermon que tous les Libanais devraient voter.

L'analyste Jawhari a estimé que la communauté sunnite, fragmentée et désabusée, pourrait donner au Hezbollah et à ses alliés au moins six, mais jusqu'à huit, sièges supplémentaires au Parlement "sans avoir à faire quoi que ce soit".

Ils devraient atteindre 86 sièges pour obtenir les deux tiers du parlement, ce qui les mettrait à l'abri de tout veto émanant d'un "tiers de blocage".

Une source du Hezbollah a déclaré que le groupe n'avait pas encore décidé qui il soutiendrait comme prochain président du Liban et a déclaré qu'il soutenait les pourparlers avec le FMI mais était contre toute aide "conditionnelle".

La source a ajouté que le retrait de Hariri pourrait être une aubaine pour les partenaires du Hezbollah.

"C'est naturel et logique", a déclaré la source.