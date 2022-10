Un sabotage "malveillant et ciblé" interrompt le trafic ferroviaire dans le nord de l'Allemagne

Des câbles vitaux pour le réseau ferroviaire ont été intentionnellement coupés à deux endroits, provoquant un arrêt de près de trois heures de tout le trafic ferroviaire dans le nord de l'Allemagne samedi matin, dans ce que les autorités ont appelé un acte de sabotage sans identifier les responsables.

La police fédérale enquête sur l'incident, a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, ajoutant que le motif de cet acte n'était pas clair.

Cette perturbation a tiré la sonnette d'alarme après que l'OTAN et l'Union européenne ont souligné le mois dernier la nécessité de protéger les infrastructures critiques après ce qu'ils ont appelé des actes de sabotage sur les gazoducs Nord Stream.

"Il est clair qu'il s'agissait d'une action ciblée et malveillante", a déclaré le ministre des transports Volker Wissing lors d'une conférence de presse.

Une source de sécurité a déclaré qu'il y avait une variété de causes possibles, allant du vol de câbles - qui est fréquent - à une attaque ciblée.

Omid Nouripour, leader du parti des Verts, qui fait partie de la coalition fédérale du chancelier Olaf Scholz, a déclaré que quiconque s'attaquerait aux infrastructures critiques du pays recevrait une "réponse décisive".

"Nous ne nous laisserons pas intimider", a-t-il écrit sur Twitter.

LE CHAOS AVANT LE JOUR DES ÉLECTIONS

"En raison d'un sabotage sur des câbles indispensables au trafic ferroviaire, la Deutsche Bahn a dû interrompre le trafic ferroviaire dans le nord ce matin pendant près de trois heures", a déclaré l'opérateur ferroviaire public dans un communiqué.

La Deutsche Bahn (DB) avait auparavant imputé la perturbation du réseau à un problème technique de communication radio. Le magazine Spiegel a déclaré que le système de communication était en panne vers 6 h 40 (4 h 40 GMT). À 11 h 06, la DB a tweeté que le trafic avait été rétabli, mais a averti de la poursuite des annulations de trains et des retards.

Les perturbations ont affecté les services ferroviaires dans les États de Basse-Saxe et de Schlewsig-Holstein, ainsi que dans les villes de Brême et de Hambourg, avec un effet d'entraînement sur les voyages ferroviaires internationaux vers le Danemark et les Pays-Bas.

Elles sont survenues la veille d'une élection d'État en Basse-Saxe, où les sociaux-démocrates de Scholz sont en passe de conserver le pouvoir et où les Verts devraient doubler leur part de voix, selon les sondages.

Des files d'attente se sont rapidement formées dans les grandes gares, notamment à Berlin et Hanovre, alors que les tableaux d'affichage des départs indiquaient que de nombreux services étaient retardés ou annulés. (Reportage de Sarah Marsh ; reportages supplémentaires d'Andreas Rinke et Christian Ruettger ; édition de David Holmes et Mark Potter)