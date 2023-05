Les partis d'opposition thaïlandais Move Forward et Pheu Thai ont battu les partis conservateurs soutenus par l'armée du pays lors des élections de dimanche, et l'attention devrait rapidement se porter sur la formation d'un gouvernement.

Voici les réactions d'analystes politiques et de groupes d'affaires.

THITINAN PONGSUDHIRAK, UNIVERSITÉ CHULALONGKORN

"Les deux principaux partis seront Pheu Thai et Move Forward.

"Le Pheu Thai a mené la mauvaise guerre, celle du populisme, qu'il a déjà gagnée. Move Forward passe à la vitesse supérieure avec la réforme des institutions. C'est le nouveau champ de bataille de la politique thaïlandaise.

"C'est un résultat stupéfiant. C'est historique.

KEN MATHIS LOHATEPANONT, UNIVERSITÉ DU MICHIGAN

"Depuis 2001, le Pheu Thai a confortablement remporté le plus grand nombre de sièges à chaque élection. Après deux décennies, cette certitude de la politique thaïlandaise a été renversée. L'ère de la domination de la politique électorale par le Pheu Thai est révolue".

TITIPOL PHAKDEEWANICH, UNIVERSITÉ UBON RATCHATHANI

"Move Forward ne peut rien tenir pour acquis. Pita (Limjaroenrat) a supposé qu'il pouvait former un gouvernement avec le Pheu Thai. Mais il reste l'équation que Bhumjaithai (parti) peut rassembler d'autres et Pheu Thai aussi pour former un autre type de coalition".

ZACHARY ABUZA, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GUERRE

"La volonté du peuple risque d'être à nouveau contrariée. Je ne vois pas le Sénat respecter la volonté populaire ; ils ont été créés et nommés pour faire une chose, maintenir l'emprise des conservateurs et des royalistes sur la politique.

"Je ne vois pas comment une coalition pro-démocratique de 376 sièges pourrait surmonter le vote du Sénat en faveur du premier ministre.

TAMARA LOOS, UNIVERSITÉ DE CORNELL

"Les partis soutenus par l'armée et le Premier ministre Prayuth ont aujourd'hui l'occasion d'accepter gracieusement que les électeurs thaïlandais souhaitent un changement dans le statu quo.

NATTABHORN BUAMAHAKUL, ASIA GROUP ADVISORS (CONSULTANCY)

"La politique thaïlandaise a changé. Les maisons politiques et les dynasties ont perdu de leur importance dans de nombreux districts.

"C'est le début de la fin pour la politique de l'argent en Thaïlande.