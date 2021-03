Un secteur technologique de (sur)poids

Les marchés sont peut-être en train de découvrir la réponse à l'une des principales questions qui les taraude depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois : quel sera l'élément déclencheur qui mettra fin à l'exubérance de la valorisation de certaines entreprises technologiques ? Manifestement, il pourrait s'agir de la remontée des rendements obligataires. Comme d'habitude, il faut éviter de tirer des conclusions hâtives, mais c'est ce qui commence à prendre forme, avec une rotation toujours marquée en faveur des entreprises mal-aimées de ces dernières années.

Il suffit de regarder ce qui s'est passé hier aux États-Unis pour s'en persuader ou du moins récolter quelques indices. Le Nasdaq 100 a perdu 2,9%, le S&P 500 environ 1,3% et le Dow Jones 0,4%. Ce sont les valeurs technologiques qui ont tiré le trio vers le bas. Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet et Tesla ont cédé entre 2,5% et 5%. Facebook un peu moins. Selon un pointage maison réalisé ce matin, ces actions pèsent 44% du Nasdaq 100, mais aussi 22,5% du S&P500. Mais elles ne représentent que 7,5% du Dow Jones, car seules Apple et Microsoft en font partie et que l'indice utilise un mode de calcul un peu archaïque basé sur les cours et non sur la capitalisation. En d'autres termes, plus les indices sont lestés en valeurs technologiques, plus ils corrigent actuellement, c'est à dire le scénario inverse de ce qui s'est produit ces dernières années. C'est aussi ce qui permet aux places européennes, moins riches en acteurs de l'économie numérique, de mieux se comporter dernièrement.



Fin de l'explication ? Pas vraiment, car le tableau que je viens de brosser est un peu simpliste. Il est de bon ton de tirer à boulets rouges sur les "GAFAMT" survalorisés. Sauf qu'à l'exception de Tesla et dans une moindre mesure Amazon.com, les valorisations ne sont pas si délirantes que ça au regard des fondamentaux des entreprises concernées. Le PER 2021 d'Apple, par exemple, est de 27 et pas de 127. Celui d'Alphabet de 25 et celui de Facebook de 19. Il y a dans le secteur technologique beaucoup de titres bien plus généreusement valorisés alors que leurs perspectives sont nettement plus incertaines. Elles sont aussi largement sanctionnées. Pour l'instant, les investisseurs taillent à grands coups de sabre. La finesse attendra.

Pendant ce temps, le compartiment des valeurs décotées a poursuivi son petit bonhomme de chemin, puisque les valeurs financières et celles du secteur de l'énergie, essentiellement les pétrolières, ont à nouveau clôturé en hausse hier. Depuis le 1er janvier, ces titres ont largement dépassé, en performance, le reste de la cote et attiré à nouveau la gestion institutionnelle.

Pour résumer grossièrement la période actuelle : malgré les agitations de court terme, la grande majorité des indices boursiers affiche un parcours positif en 2021, les perspectives économiques sont bonnes et les déconfinements se profilent. Comme on dit par ici, il n'y a pas le feu au lac si l'on conserve une discipline d'investissement saine et une perspective longue.

Dans l'immédiat, les indicateurs avancés sont baissiers en Europe alors que les "futures" américains ont l'air d'avoir tendance à réduire leur recul à l'heure où ces lignes sont écrites. L'Asie répercute la baisse du Nasdaq, en particulier au Japon et en Chine. Les résultats de plusieurs entreprises sont tombés depuis hier soir, dont Vivendi, Thales, Deutsche Lufthansa et Snowflake. Sur l'agenda macroéconomique, les marchés vont se concentrer sur les dernières données du marché de l'emploi aux Etats-Unis, à la veille du rapport mensuel pour le mois de février.

Les temps forts économiques du jour

Le taux de chômage et les ventes de détail de la zone euro seront présentés à 11h00, avant une batterie de statistiques américaines : l'étude Challenger sur les licenciements (13h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les commandes de biens durables (16h00).

L'euro vaut 1,2055 USD ce matin. L'once d'or reste sous pression à 1714 USD. Le pétrole rebondit, à 61,80 USD le WTI et 64,68 USD le Brent. Le T-Bond affiche un rendement de 1,47% sur 10 ans. Le Bitcoin rechute de 3 % à 49 165 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé 207 à 120 EUR.

Also : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter en visant 314 CHF.

Computacenter : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2600 à 3000 GBp.

EDP : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 5,23 à 5,60 EUR.

Iberdrola : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 12,70 EUR.

Intercontinental Hotels : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 4000 GBp.

Kering : AlphaValue passe d'acheter à accumuler en visant 632 EUR.

MTU Aero Engines : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 171 à 193 EUR.

Neoen : Stifel passe de conserver à acheter en visant 59 EUR.

Safran : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 136 EUR.

Sampo : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 38,21 EUR.

Shop Apotheke : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 205 à 235 EUR.

SoftwareOne : Baader Helvea démarre le suivi à l'achat en visant 30 CHF.

Standard Chartered : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 424 à 471 GBp.

Straumann : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1040 à 1150 CHF.

Telefonica : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 3,90 à 4,10 EUR.

Total : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 45 à 42,80 EUR.

Vivendi : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 31 EUR.

Whitbread : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 4000 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des sociétés

Thales : après un exercice 2020 forcément atypique, le groupe anticipe une croissance organique de 2 à 6% cette année, assez modeste par rapport aux attentes, pour une marge opérationnelle de 9,5 à 10%.

Vilmorin : les objectifs 2020/2021 sont relevés après les résultats du 1 er semestre fiscal.

semestre fiscal. Vivendi : les résultats sont en hausse en 2020. Un dividende de 0,60 EUR sera proposé, en plus de la distribution de 60% du capital d'UMG aux actionnaires.

Annonces importantes

Vivendi regarde le dossier M6 Métropole Télévision, dans l'hypothèse ou Bertelsmann irait au bout du processus de cession.

Phitrust s'interroge sur l'existence d'un "agenda caché" chez Danone après les dernières annonces.

Le conseil d'administration de Sanofi propose les nominations de Christian Brandts et Barbara Lavernos comme administrateurs. Par ailleurs, la FDA accepte d'examiner le Dupixent du laboratoire dans le traitement de l'asthme modéré à sévère de l'enfant.

Société Générale va réduire les bonus de sa banque d'investissement d'environ 20% en moyenne.

Cleanaway Waste Management se dit intéressé par les actifs de Suez en Australie.

Casino assigné en justice par onze organisations de défense de l'environnement et des indigènes pour son rôle dans la déforestation en Amazonie.

Euronext monte à 100% dans le capital d'iBabs.

Jade Adam Granger est nommée vice-présidente de l'équipe éditoriale d'Ubisoft.

2CRSi revoit en baisse ses objectifs, notamment à cause du redressement judiciaire de Blade.

GTT étend ses accords avec Beijing Gas.

Abivax et Nanobiotix annoncent des publications ou des conférences.

1000Mercis, Ekinops, Neurones ont publié leurs comptes et/ou leurs résultats.

Dans le monde

Résultats des sociétés

Deutsche Lufthansa : les pertes seront encore lourdes cette année, mais moins que le déficit d'Ebit de 5,45 Mds€ enregistré en 2020.

Snowflake : les résultats et les prévisions dépassent les attentes, mais pas assez pour empêcher le titre de perdre plus de 8 % après la clôture.

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. Broadcom, Costco, Merck KGaA, Henkel, Vonovia, CRH, Slack, Thales, Knorr-Bremse, ArgenX, Bolloré, Uniper, Deutsche Lufthansa, VAT Group…